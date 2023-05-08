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HABERTURK.COM / Reuters

Hindistan’da savaş uçağının yerleşim yerine düşmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

ANI News’in haberine göre, ülkenin batısındaki Rajastan eyaletinin Hanumangarh bölgesinde "MiG-21" tipi savaş uçağı yerleşim yerine düştü.

Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Uçak, Bahlol Nagar'da bir evin üzerine düştü. Ne yazık ki üç kişi hayatını kaybetti" denildi.

Kazada üç sivil yaşamını yitirdi, bir sivil yaralandı.

Uçağın rutin sorti sırasında düştüğü, pilotun hafif yaralandığı bildirildi.

Kazanın nedenini araştırmak için bir sorgulama ekibinin kurulduğu belirtildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.