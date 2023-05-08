Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Hindistan'da savaş uçağı yerleşim yerine düştü: 3 kişi hayatını kaybetti!

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da savaş uçağı yerleşim yerine düştü: 3 kişi hayatını kaybetti!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Reuters

Hindistan’da savaş uçağının yerleşim yerine düşmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

ANI News’in haberine göre, ülkenin batısındaki Rajastan eyaletinin Hanumangarh bölgesinde "MiG-21" tipi savaş uçağı yerleşim yerine düştü.

Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Uçak, Bahlol Nagar'da bir evin üzerine düştü. Ne yazık ki üç kişi hayatını kaybetti" denildi.

Kazada üç sivil yaşamını yitirdi, bir sivil yaralandı.

Uçağın rutin sorti sırasında düştüğü, pilotun hafif yaralandığı bildirildi.

Kazanın nedenini araştırmak için bir sorgulama ekibinin kurulduğu belirtildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Japonya'da nehirdeki set çöktü: Ev ve araçlar sular altında kaldı
DÜNYA Japonya'da ev ve araçlar sular altında kaldı
Kongo'da sel felaketi can aldı: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti!
DÜNYA Sel can aldı: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti!
Bolivya'da Che Guevera'yı yakalayan general öldü
DÜNYA Che Guevera'yı yakalayan general öldü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 801 mahkumu affetti
DÜNYA Aliyev 801 mahkumu affetti
ABD'de 8 kişinin öldüğü AVM saldırısında yeni detaylar
DÜNYA ABD'de 8 kişinin öldüğü AVM saldırısında yeni ...
SANDIKLAR KAPANDI! 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında sandık kurulan birçok noktada oy kullanma işlemi sona erdi: Son durum ne?
DÜNYA Birçok noktada sandıklar kapandı: Yurt dışında son ...
Meksika'da bir evde zorla tutulan 113 göçmen kurtarıldı
DÜNYA Bir eve hapsedilen 113 göçmen kurtarıldı
Washington Post: İran, Türkiye'deki depremler sonrası, yardım konvoyuyla Suriye'ye silah soktu
DÜNYA İran depremlerin ardından yardım konvoyuyla Suriye'ye ...
Amsterdam'da terör örgütü PKK sempatizanları sandık müşahitlerine saldırdı
DÜNYA Terör örgütü PKK sempatizanları sandık müşahitlerine ...
Suriye 12 yıl sonra Arap Birliği'ne geri dönüyor
DÜNYA Suriye Arap Birliği'ne geri dönüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.