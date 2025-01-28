Hindistan ile Çin arasında direkt uçuşlar yaklaşık 5 yılın ardından yeniden başlayacak

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ile Pekin'de bir araya geldi.

Taraflar görüşme sonucunda, iki ülke arasında yaklaşık 5 yıl önce askıya alınan doğrudan uçuşların yeniden başlatılması konusunda anlaştı.

Hint ve Çinli yetkililer, uçuşlara ilişkin düzenlemeleri yapmak için yakın zamanda bir araya gelecek.

Ayrıca Hint hacıların Çin'in Tibet Özerk Bölgesi sınırları içerisindeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaretlerine de izin verilecek.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı kapsamında yapılan görüşmede, karşılıklı güvenin tekrar inşa edilmesinin önemi vurgulandı.

REKLAM

Görüşmede ekonomik ve ticari ilişkişileri de ele alan taraflar, uzun vadede ikili ilişkileri geliştirme konusunda da mutabık kaldı.

Çin-Hindistan uzlaşması

Çin ile Hindistan arasında, Himalayalar'daki tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına çıkan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler, geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Taraflar, 22 Ekim 2024'te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, anlaşmanın ardından, 23 Ekim 2024'te, Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi marjında yüz yüze görüşmüştü. İki lider, 5 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelmişti.

Liderlerin görüşmesinin ardından Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı, 19 Aralık 2024'te Pekin'de gerçekleştirilmişti. İki ülke heyetleri burada sınır bölgesindeki sorunların çözümüne yönelik 6 maddelik bir mutabakata varmıştı. Taraflar, sınır sorununa 2025'te adil, makul ve karşılıklı uzlaşılabilir bir çözüm bulunmasını teşvik etmek üzere pozitif adımlar atılması gerektiğinde hemfikir olduklarını bildirmişti.

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.