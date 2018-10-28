Hipotermi, vücut ısısının 35 derecenin altına inmesi anlamına gelir. Hipotermi, soğuk havanın korkulan sonucudur. Soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde hipotermi sık görülen bir sorundur. Zamanında müdahale edilmeyen kişilerde kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına yol açabilir.

Evsiz, sokakta yaşayan kişiler ile yüksek rakımda yaşayanlarda, kıyafet hazırlığı yapmadan kış sporu için dışarı çıkanlarda ve özellikle de çocuklar ile 65 yaş üzeri yaşlılarda hipotermi riski daha fazladır.

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipotermide süreç yavaş gelişir ve kişi bu durumun farkına varmayabilir. Uyku hali, konuşmada ağırlaşma, derin soluk alma isteği, el ve ayaklarda ağırlık hissi, kontrolsüz el ve ayak hareketleri, davranış değişiklikleri ve titreme hipotermiyi akla getirmelidir.

ISI KAYBI EN ÇOK BAŞ VE BOYUNDAN GERÇEKLEŞİR

Isı kaybının yüzde 50'si baş- boyun bölgesinden gerçekleştiğinden mutlaka şapka, bere ve boyunluk hatta kar maskesi kullanılarak ağız ve burnun kapatılması gerekir.

Baş-boyun bölgesi dışında ısı kaybı en çok el ve ayaklardan gerçekleşir. Uzun süre dışarıda kalacak kişilerin hipotermi riskini azaltmak için ellerini eldiven ile korumaları, ısıyı tutacak çorap giymeleri gerekir. Kaymayan ve su geçirmeyen ayakkabı tercihi önemlidir.

Kayak yapanların hava, yağış durumu ve hissedilen sıcaklığa göre rota seçmeleri, izlenecek rota konusunda mutlaka tesis ya da yakın çevreyi bilgilendirmeleri gerekir. Kişilerin yanında su bulundurması da önemlidir.

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKARSA...

Hipotermi belirtileri kolayca ihmal edilecek özelliktedir, bu nedenle hipotermiyi düşündürecek bulgular konusunda uyanık olunması hayati önem taşır. Yağışlı ve fırtınalı havada dışarı çıkılmaması gerekir. Hipotermi belirtileri gösteren kişinin hemen 20 derece sıcaklığında bir odaya alınması, üzerindeki ıslak kıyafetlerin hızlıca çıkarılarak bir battaniyeye sarılması ve en yakın hastaneye ulaştırılması gerekir.

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