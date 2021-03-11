"Yorganın altında içim geçmiş!" Uyuyan hırsız! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, geçtiğimiz ay Esenyurt Osman Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir evde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen Yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi.

ŞÜPHELİ SAKLANIRKEN YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre evin kapısını çaldıklarında kimsenin açmaması üzerine polis ekipleri, daireye tırmanarak içeri girdi. İçerde eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yapmaya başladı. Battaniyenin kıpırdadığını fark eden ekipler, H.K. isimli şüpheliyi saklanırken yakaladı.

"İÇİM GEÇMİŞ" DEDİ

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli H.K.'nın polis merkezindeki ifadesinde, "Isınmak için eve girdim. Battaniye ile üzerimi örttüm. İçim geçmiş. Birilerinin eve girdiğini duyunca korktum. Saklandım" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.