Hırvatistan Zagreb gezi rehberi

Geniş meydanları, Arnavut kaldırımlı dar sokakları, tarihi müzeleri, doğal parkları ile Kaptol ve Gradel şehirlerinin birleşmesinden oluşan Zagreb'in gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik. İşte yemyeşil ve sakin bir Avrupa başkeni olan Zagreb gezi rehberi...
ZAGREB GEZİLECEK YERLER
BEN JELACIC MEYDANI
Şehrin ana meydanı. Burası, Zagreb'in tüm önemli cazibe merkezlerine yürüme mesafesinde yer alır. Kentin Eski Şehir kısmında bulunan meydanın ortasında, Hırvat kahramanı Ban Jelacic'in heykeli bulunmaktadır. İlk ismi Harmica olan meydan, Zagreblilerin buluşma yeri ve yaya bölgesinin bir parçası olsa da şehir tramvaylarının ana merkezi. Günümüzde 17 ve 18. yüzyıl yapılarının yanı sıra modernizmi temsil eden binaları da barındıran meydanın doğusunda Mandusevac Çeşmesi bulunuyor. Araç trafiğine kapalı olan meydanda pek çok kafe bulunur. Ban Jelacic Meydanı, Noel kutlamaları da dahil olmak üzere çeşitli kutlamalara ve festivallere ev sahipliği yapıyor.
ZAGREB KATEDRALİ
Hırvatistan'ın kültürel mirasının en değerli eseridir. Aziz Stephen ve Aziz Ladislaus’a adanan katedral 108 metrelik ikiz kuleleri nedeniyle Hırvatistan'ın en yüksek binası. 11. yüzyılda inşa edilen katedral, neo gotik tarzıyla oldukça ilgi çekicidir. Bugünkü katedral orijinal yapıyı temsil etmemektedir. İlk katedral Moğol istilası ve 13. yüzyıldaki büyük yangınla hasar gördü. 1880 Zagreb depreminde ağır hasar alan yapı mimar Hermann Bolle tarafından restore edilmiştir.
ST. MARK KİLİSESİ
13. yüzyılda Romanesk ve Gotik tarzda inşa edilen St Mark Kilisesi, Hırvatistan, Dalmaçya ve Slavonia'nın armasını taşıyan renkli kiremitli çatısı ile Zagreb’in en güzel kiliselerinden biridir. Yapının içerisi, ünlü ressam Jozo Kljakovic ve ünlü heykeltıraş Ivan Mestrovic'in eserleri ile dekore edilmiştir.
DOLAC PAZARI (DOLAC MARKET)
Dolac Pazarı, Zagreb’in en renkli ve hareketli bölgesi. Eski Şehir meydanında kurulan günlük pazar, kentin 1926’dan bu yana başlıca ticaret merkezi. Çevredeki köylerden çiftçilerin taze meyve ve sebzeleri satmak için geldikleri, ev yapımı yiyeceklerin yer aldığı Dolac Pazarı’nın alt katındaki kapalı alanda ise balık tutkunları ve yerel peynirlerin satıldığı bölüm bulunuyor.
LOTRSCAK KULESİ
Lotrscak Kulesi, güney şehir kapısını korumak amacıyla 13. yüzyılda inşa edilmiştir. Gornji grad (Yukarı Şehir) adı verilen şehrin eski bir kesiminde bulunan kule bir dönem hapishane olarak kullanılmış. Latince ismi “Hırsızlar Çanı” olan bu kuleden her gün öğle saatlerinde top atışları yapılıyor. Bu nedenle kuleye yapacağınız ziyareti öğlen saatlerine denk getirmenizi tavsiye ederiz. Günümüzde bir galeriye ve bir sanat dükkânına ev sahipliği yapıyor.
MAKSİMİR PARK
Zagreb’in en eski şehir parkı olan Maksimir Park (Maksimirirski Perivoj), kurulduğu 1787’den bu yana birçok farklı bitki ve hayvan türünü barındırıyor. Şehir merkezinin doğusunda yer alan bu uçsuz bucaksız yemyeşil parkın güney kesiminde Zagreb Hayvanat Bahçesi ile yapay göller yer alıyor. Patrick Taylor'un dizayn ettiği parkta, yaz aylarında çeşitli eğitim etkinlikleri organize ediliyor.
MİROGOJ MEZARLIĞI
Mirogoj Mezarlığı (Mirogoj Cemetery), Avrupa’nın en güzel mezarlıklarından biri olarak biliniyor. 1876 ??yılında Zagrep civarında çok sayıda bina yaratan Avusturyalı mimar Herman Bolle tarafından tasarlandı. Dışarıdan bir kale gibi gözüken mezarlıkta Katolik, Ortodoks, Müslüman, Yahudi, Protestan, Aziz ve dinsizlerin mezarları bulunuyor. Yemyeşil mezarlık, patikalardan geçerek çapraz çizgiler çizerek ustaca tasarlanmış heykellerin bulunduğu mezarlar ile noktalanır.
ARKEOLOJİ MÜZESİ
Zagreb'deki Arkeoloji Müzesi, Hırvat başkentinin en eski müze kurumu olan eski Ulusal Müzesi'nin doğrudan ardılılarından biridir. Bu ilk ulusal müze 1846'da düzenlenen bir sergi ile, daha sonra Count Dragutin Draskoviç'in mülkü olan 18 Opaticka Caddesi'ndeki Yukarı Şehir'de bulunan lüks bir konak olan Ulusal Salon'da düzenlenen bir sergi ile halka açıldı. Bugün yaklaşık 400.000 değişik eser ve anıtlardan oluşan müze koleksiyonları yıllar boyunca birçok farklı kaynaktan toplanmıştır. Bunlardan en ilgi çekici olanı ise müzede yer alan Mısır mumyasıdır. Mısır’ın Teba adlı bölgesinde bulunan bir kadın mumyası ketenden yapılmış uzun bir kitaba sarılı bulunuyor. Kitabın üzerinde ise halen deşifre edilmeyen Etrüskler dilinde yazılar yer alıyor.
HIRVATİSTAN ULUSAL TİYATROSU
1895 yılında, Avusturya İmparatoru I. Fransz Joseph tarafından açılan Hırvatistan Ulusal Tiyatrosu (Crotian National Theatre in Zagreb), Mareşal Tito Meydanı'nda yer almakta. Neo-Barok tarzda inşa edilen bina kentteki ilk tiyatro olması nedeniyle de ayrı bir öneme sahiptir. Viyanalı mimarlar Ferdinand Fellner ve Herman Helmer tarafından tasarlanan tiyatro binasının girişinde ünlü Hırvat mimar Ivan Mestrovic tarafından tasarlanan bir çeşme bulunmaktadır. 1969 yılında tekrar restore edilen tiyatro binası, tiyatro gösterimlerinin dışında konferans ve kongre gibi çeşitli organizasyon veetkinlikler için kullanılıyor.
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