Geçmişi MÖ. 6. yüzyıla dayanan Belgrad, sahip olduğu stratejik konumundan dolayı da bir çok kere işgal edilmiş ve tarihi boyunca 44 kez yıkıma uğramış tekrar kurulmuştur. 357 yıl Osmanlı egemenliğinde yaşayan ve pekçok eseri bağrında yaşatan bu tarihi şehrin gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik... İşte Belgrad seyahatinizde işinizi kolaylaştıracak Belgrad gezi rehberi...

Avrupa'nın en eski şehirlerinden biri ve iki ırmağın birleştiği tek yer olan Belgrad, hiçbir zaman uyumayan ve gece hayatının sembolü olan şehirdir. Sırbistan'ın başkenti Belgrad, “hiç uyumayan şehir” olarak biliniyor. Belgrad, yaklaşık 1,7 milyonluk nüfusu ile modern bir Avrupa şehridir. Ülkenin idari, siyasi ve kültürel bir merkezidir. Slavların “Beyaz Şehir” adını verdiği, ve vize zorunluluğunun olmamasından dolayı son yıllarda Türk vatandaşlarının en sık tercih ettiği yurt dışı tatil destinasyonlarından biri olan Belgrad'ın gezilecek yerlerinden bazıları haberimizde...

BELGRAD GEZİLECEK YERLER

KALEMEYDAN PARKI

Belgrad’ın Tuna (Danube) ve Sava nehirlerinin birleştiği yerde bulunan tepede yer alan Kalemeydan Parkı, Belgrad'ın en güzel manzaralarını seyredebileceğiniz şehir halkının ve turistlerin en gözde mekanlarından biri. Şehirde gezilecek yerler arasında ilk sırayı almaktadır. Belgrad Kalesi'nin içinde bulunduğu ve Büyük Savaş Adası’nın da bulunduğu yer burasıdır. Osmanlı döneminde “Kale” ve “Meydan” kelimelerinin biraraya gelmesinden adını alan Kalemeydan farklı isimlerle de anılmakta. Bunlar; Hristiyanlık duvarı (Wall of Christianity), Savaş Duvarı (Gate of Wars), Seyir Tepesi (Contemplation Hill), Savaş Evi (House of Wars), Mücadele Tepesi (Hill of Combat) ve Özgürlük Zaferi ve Evi (Glory and House of Freedom). Kalemeydan Parkı içinde birbirinden farklı sanat eserleri; The Roman Well (Roma Çeşmesi), Sahat Tower (Clock Tower-Saat Kulesi) ve Nebojsa Tower (Nebojsa Kulesi) gibi yapılar, müze, galeri gibi yapıları da bulundurmaktadır.

BELGRAD KALESİ (KALEMEGDAN)

Belgrad Kalesi, Sava ve Tuna nehirlerinin kesiştiği bir sırtın üzerinde, 2. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar uzanan bir savunma yapısı olarak inşa edilmiştir. Kalemegdan ismi sadece XIX yüzyılın 80'lerinde bir parka dönüşen Kale'yi çevreleyen geniş plato için geçerlidir. Kale, Belgrad’ın baş askeri kalesi olarak hizmet verdiği zamanlarda, düşmanın gözlem altında tutulduğu ve savaşlar için hazırlıkların yapıldığı bir yerdi. Adı, Türkçe kale ve megdan (tarla) kelimelerinden türemiştir. Türkler aynı zamanda Fichir-bair olarak adlandırmışlardır, bu da “tefekkür tepesi” anlamına gelir. III. Ahmet döneminde sadrazamlık yapmış olan Mora Fatihi Damat Ali Paşa’nın türbesi kalede bulunuyor. Kalenin içerisinde ayrıca Sokullu Mehmet Paşa’nın çeşmesini de görmek mümkün. Sokullu Mehmet Paşa Sırp asıllıdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 14 yıl sadrazamlık yapmıştır. Kale, hem Sırpların hem de yabancıların Belgrad'ın mükemmel manzarasını seyrettiği ve zaman geçirdikleri bir yer. Kalemegdan'da yürürken, ahşap köprüleri geçebilir, Doğa Tarihi Müzesi ve Askeri Müze, Gözlemevi, birçok galeri, Ruzica ve St Petka kiliselerini ziyaret edebilirsiniz. Kalemegdan, ressamlar, şairler ve müzisyenler tarafından çok sevilir. Bu yüzden birçok sergiye ve şiir gecesine ev sahipliği yapıyor. Belgrad Kalesi haftanın her günü, 24 saat ziyarete açık ve giriş ücretsiz.

SAN MARCO KİLİSESİ

San Marco Kilisesi, Sırbistan Meclisi yakınlarındaki Tašmajdan parkında bulunan bir Sırp Ortodoks kilisesidir. Kutsal Havari ve Evangelist Mark'a adanan kilisenin yapımına 1931'de başlandı ve 1940 yılında tamamlandı. Kilise, 62 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve ana kubbenin yüksekliği 60 metredir. Aziz Sava Kilisesi'nin yeniden yapılana kadar en büyük Sırp kilisesi olarak hizmet etmiştir. 2.000 kişinin ibadet edebildiği kilisede iç mekanlar, duvarları süsleyen Sırbistan'ın en sevilen ressamlarından bazılarının eseriyle, fresk ve ikonlarla dolu.

AZİZ SAVA KİLİSESİ

Sırp Ortodoks Kilisesi, Belgrad'da kubbeli mimarisi ile dikkat çeken ve Balkanların ve dünyanın en büyük Ortodoks kilisesidir. Yüz yıldan fazla bir süredir inşası devam eden kilisenin Svetosavski Trg meydanının doğusundaki Vracar platosunun üzerinde, 1595 yılında Sırp ruhunu kırmak amacıyla Aziz Sava'nın kalıntılarının Osmanlı Sadrazamı Sinan Paşa tarafından yakıldığı yer olduğuna inanılmaktadır. Belgrad'ın her yerinden görünebilen kilise en anıtsal yapılardan biri olarak kabul edilmektedir. Kilisenin kubbesi 70 metre yüksekliğinde ancak altın kaplama haçla birlikte 82 metre yüksekliğe ulaşmaktadır. Merkez kubbesi 4.000 ton ağırlığındadır. Bu kubbenin yerine oturtulması 40 gün sürmüştür. Çan kulelerinde 18'i altın kaplama olmak üzere 49 çan bulunmaktadır. Zemin katı 3.500 metrekare, birinci ve ikinci katlarda 1720 metrekarelik dört galeri vardır. Kilisede aynı anda 10.000 kişi ibadet edebilmektedir.

YUGOSLAV TARİHİ MÜZESİ

Dedinje'de bulunan ulusal tarih müzesi, 5.253 metrelik bir alana kuruludur ve 3 ana yapıdan oluşur. Bunlar, 25 Mayıs Müzesi, Çiçekler evi (Kuca Cveca) ve Eski Müze'dir. “25 Mayıs” Müzesi, kompleksin giriş ve çıkış binasıdır ve Tito'nun 70. doğum günü için Belgrad kentinin bir hediyesi olarak inşa edilmiştir. Eski Müze aslında, Tito'nun yurtiçinde ve yurtdışında aldığı sayısız değerli hediyenin yer olduğu bir yerdi. Çiçekler Evi 1975 yılında kompleksin orta kısmında iş ve eğlence alanı ile bir kış bahçesi olarak inşa edilmiştir. Tito'nun isteği ile buraya gömülmüştür. Çiçekler Evi'nin halka açılmasının ardından Tito'nun mezarını 20 milyondan fazla kişi ziyaret etmiştir.

NIKOLA TESLA MÜZESİ

St Sava Kilisesi'nin kuzeyinde kısa bir yürüyüşle, on dokuzuncu yüzyılın mucidi ve alternatif akımı bulan, kablosuz iletişim, neon ışıkları, floresan lamba, otomobillerdeki ateşleme sistemleri, mikro dalga fırın, radar sisteminin temel prensipleri ve uzaktan kumanda gibi yüzlerce buluşa imzasını koyan aynı zamanda da Sırp kahramanı olarak kabul edilen dahi bilimadamı Nikola Tesla adına kurulan müzeye ulaşabilirsiniz. Müze, ünlü Sırp mimar Dragisa Brasovan tarafından 1929 yılında tasarlanmış. Tesla’nın 6 bine yakın kişisel eşyanın sergilendiği müzede, 160 bin orijinal belge de yer alıyor. Kişisel belgelerin yanında hukuki ve mali işler, şirketler ve bireyler ile yaptığı yazışmalar, bilimsel çalışmaları ve patent belgeleri, tasarımlar, planlar, çizimler, fotoğraf malzemesi gibi orijinal belgeler bu koleksiyonda muhafaza ediliyor. Müzenin üçüncü odasında, mermer kaide üzerindeki altın kaplama alanında Tesla’nın küllerininin bulunduğu bir semaver duruyor. UNESCO, Nikola Tesla’nın insanlığa yaptığı evrensel katkılarının önemini takdir etmek için Tesla’nın arşivini "Memory of the World" listesine dahil etmiştir.

SIRBİSTAN ULUSAL MÜZESİ

Sırbistan'ın en önemli müzelerinden biri olan Sırbistan Ulusal Müzesi, Osmanlı, Balkan, Yugoslav ve Sırp sanatçıların çalışmaları bulunmaktadır. Müzenin İtalyan Sanat Koleksiyonu’nunda Titian, Raphael, Lorenzo di Credi, Canaletto, Carpaccio gibi sanatçıların oluşturduğu 230 eser yer alır. Fransız Sanat Koleksiyonu’nda ise Monet, Matisse, Cezanne, Pissaro, Corot gibi sanatçıların eserleri yer alıyor. Bunların dışında Juan de Flandes, Bosch, Vincent van Gogh, Rubens, Rembrandt gibi sanatçılarla Hollandalı ve Flaman Sanat Koleksiyonu ve Japon Sanat Koleksiyonu bulunuyor. Picasso, Durer ve Klimt’ın eserleri de müzede yer almakta.