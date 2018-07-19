1979 yılında Nobel Barış ödülü almış Rahibe Teresa'nın vatanı Arnavutluk, Yerel dilde, kartallar ülkesi anlamına gelen Shquiperia adıyla anılmaktadır. Şimdi Arnavutluk'un gezilecek yerlerinden bazılarını tanıyalım...

ARNAVUTLUK'UN GEZİLECEK YERLERİ

TİRAN

Arnavutluk'un başkenti Tiran, 1617 metre yükseklikteki Dajti dağlarının eteğindeki ovada kurulu. Arnavutluk’un en büyük kenti ve önemli ticaret merkezi. Şehrin merkezindeki meydanda Arnavutluk’un ulusal kahramanı ve simgesi İskender Bey Heykeli bulunuyor. İskender Bey; Şehrin kurucusu olan ve asıl adı George Castriot olan İskender Bey, 1423 yılında Edirne’ye içoğlan olarak gönderilmiştir. Burada askeri eğitim aldıktan sonra adı İskender Bey olarak değiştirilmiştir. Osmanlı ile birlikte sancak beyi olarak pek çok kez savaşa katıldıktan sonra, 1443 yılında yapılan Niş Savaşı’nın ardından yanındaki 300 Arnavut ile birlikte kaçmıştır. Gittiği yerlerde kendisini sancak beyi olarak tanıtmaya devam ederek pek çok kaleyi ele geçirmiş ve başta Venedik olmak üzere çok fazla krallık kendisine yardım etmiştir. Osmanlı’nın saldırılarına karşı “yakma taktiği” geliştirmiş. Ordunun kamp yaptığı yere giderek erzaklarını yakması neticesinde Osmanlı ordusu kuşatmayı kaldırmış. Yakalandığı hastalık sonucu ölmüş.

ETHEM BEY CAMİİ VE SAAT KULESİ

Ethem Bey Camii inşaatına 1791 yılında Molla Bey tarafından başlanmasına rağmen, Hacı Ethem Bey tarafından 1819 yılında tamamlandığından Ethem Bey Camisi denmekte. Bu caminin en büyük özelliği dış cephesindeki sanatsal tasvirler. Diğer camilerde rastlanmayacak şekilde, caminin dışında köprüler, nehirler, ağaçlar ile süslenmiş. Enver Hodja döneminde kapatılıp müze haline getirilen cami bugün Müslümanlar için ibadete açık konumda. Ethem Bey Camii’nin hemen yanında bulunan ve 1821 yılında Ethem Bey tarafından yaptırılan Saat Kulesi, 35 metre yüksekliğe sahip. İlk yapıldığında bir çan kulesi olan ancak 1921 yılında çanın yerinde takılan saat ile bir saat kulesine dönüşen bu yapının içerisinde, 90 basamaklı bir merdiven bulunuyor. Saat kulesine ücretsiz çıkabilirsiniz.

ULUSAL TARİH MÜZESİ

Arnavutluk tarihi ve kültürünü gözler önüne seren Milli Tarih Müzesi görülmesi gereken yerler arasında. Ulusal Tarih Müzesi, Mimar Enver Faja tarafından tasarlanmış. İlkçağ, Ortaçağ, Rönesans, Bağımsızlık, Heykel, 2. Dünya Savaşı, Komünizm Dönemi ve Azize Teresa olmak üzere 8 bölümden oluşan müzede, dönemlere ait Arnavutluk gazeteleri ve gene dönemleri anlatan fotoğraflar bulunmakta. Müzenin girişindeki dev mozaikte Arnavutluk tarihindeki önemli kişiler tasvir edilmiş.

BERAT

“Bin pencereli şehir” lakaplı Berat, ismini karakteristik Osmanlı evlerinden almaktadır. Şehrin ortasından Osumi nehri geçmektedir. Nehrin bir kenarında Müslüman diğer tarafında Hristiyan mahallesi bulunmaktadır. 2.400 yıllık geçmişi ile Berat, 2008 yılından bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan şehirde ayrıca bir kale bulunmaktadır. Aziz Michael Kilisesi, Çarşı İçi, Dokuma Tezgahları, Osumi Nehri ayrıca görülmesi gereken yerlerden.

SARANDA

Son yıllarda hem yerel hem de yabancı turistler tarafından tercih edilen, ülkenin güneyinde Yunanistan sınırına oldukça yakın olan Saranda, ülkenin güneyinde bulunan ve deniz turizmi bakımından öneme sahip küçük bir kent. Şehrin yakınlarında UNESCO koruması altındaki Butrint Antik Kenti'nin kalıntıları yer almakta.

İŞKODRA

Arnavutluk’un Karadağ sınırında bulunan ve Tiran’a 3 saat uzaklıkta yer alan İşkodra muhteşem bir tarih, kültür ve sanat şehridir. Rozafa Kalesi, Kurşunlu Cami, Fatih Sultan Mehmet Cami, Ebu Bekir Cami, Mes Köprüsü , İşkodra Gölü, Tarihi İşkodra Sokakları, Eski Osmanlı Evleri, Tarih Müzesi , Kahramanlar Meydanı, Katolik Kilisesi, Migjeni Tiyatrosu, Buna ve Drin Nehirleri, Durham Caddesi ve heykeli, Kole Idromeno Caddesi , Rahibe Teresa Heykeli mutlak suretle görülmelidir. Bunların dışında doğa turizmini sevenler İşkodra gölü ve Arnavutluk Alplerini mutlaka görmelidir.

VLORE

Adriyatik Deniz’indeki Vlore Körfezinde yer alan Vlore veya diğer ismiyle Avlonya, ülkenin en büyük 2. liman şehridir. MÖ. 6. yüzyılda Antik Yunanlılar tarafından kurulan Vlore'de birçok tarihi kalıntı bulunur. Roma dönemlerinde ve Normanlar ile Bizanslılar arasındaki 11. ve 12. yüzyıl savaşlarında stratejik bir konumda idi. Arnavutluk'un, 1912 yılında bağımsızlığını bu şehirde ilan etmiştir. Bu yüzden de bağımsızlık şehri unvanı almıştır. Büyük palmiye ağaçlarının süslediği geniş bulvarları ile şehir, gerçek bir güney Akdeniz havasına sahiptir. Karaburuni yarımadasının ve Sazani Adası'nın önünde, çeşitli kumlu ve kayalık sahillere ve doğal manzaralı dağlara yakın bir konumdadır.

DURRES

Durres veya diğer ismiyle Dıraç, Başkent Tiran’ın 33 kilometre batısında yer alan, 300 bini aşan nüfusuyla ülkenin en büyük 2. kenti ve aynı zamanda ülkenin en büyük liman kentidir. Durres, köklü tarihi, bakir doğası ve enfes plajları ile yıl boyunca çok sayıda turist çekmektedir. Durres'te Fatih Cami, Ortodoks Kilisesi, Eski Kale, Amfitiyatro, Kral Zog Villası, İskender Bey Heykeli, Dıraç Arkeoloji Müzesi gibi turistik yerleri mutlaka görmenizde fayda var.

ELBASAN

Elbasan veya diğer adıyla İlbasan, ülkenin 3. büyük şehridir. Osmanlı Devleti'nin Arnavutluk’a ayak bastığı ilk şehir olması nedeniyle birçok tarihi yapı bulunmaktadır. Özellikle Osmanlı döneminin Yuvarlak kiremitli evleri ile Anadolu'nun herhangi bir şehrinden farkı yoktur. Sultan Cami, Nazire Cami, Kral Cami ve Elbasan Kalesi görülmesi gereken yerlerden.

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