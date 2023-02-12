Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Hisami Apartmanı enkazı tamamlandı 101 kişi hayatını kaybetti, 34 yaralı

Diyarbakır’da 135 kişinin bulunduğu Hisami apartmanının enkazı tamamlandı. Yıkılan apartmanda 101 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralı çıkarıldı

Hisami Apartmanı enkazı tamamlandı 101 kişi hayatını kaybetti, 34 yaralı
İHA

Diyarbakır’da depremden etkilenerek yıkılan 7 apartmandan biri olan Bağlar ilçesindeki Hisami apartmanı enkazı tamamlandı. Apartmanda bulunan 135 kişiden 101’i hayatını kaybederken 34 kişi ise yaralandı. Şehir genelinde bulunan 4 enkaz tamamlanırken Serin, Galeria, Sözel apartmanlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Beşir ve Serhat sembol oldu

Öte yandan Hisami apartmanında 81 saat sonra kurtulan 7 yaşındaki Mehmet Beşir Yıldız ve 101 saat sonra annesiyle kurtulan 10 yaşındaki Serhat Varlı bu bölgedeki enkazdan çıkanların sembolü oldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM TOKİ kuraları ertelendi mi? Açıklama geldi!
Baykar, deprem mağdurlarına 1000 konut bağışladı
GÜNDEM Deprem mağdurlarına 1000 konut
THY uçağı Hatay'a ilk uçuşunu gerçekleştiriyor
GÜNDEM Deprem sonrası ilk uçuş
Bakan Kurum, Nurdağı ve İslahiye ilçeleriyle birlikte köylerini ziyaret etti
GÜNDEM Bakan Kurum'dan Nurdağı ve İslahiye'de
Kahramanmaraş depremi Antakya Demirözü Karayolu'nda büyük hasara yol açtı.
GÜNDEM Deprem Antakya-Demirözü karayolunu yardı
Malatya’da depremde yaşanan panik anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM Malatya’da depremde yeni görüntüler
Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı Şubat ayı ödeme tarihleri ve başvuru şartları ne?
GÜNDEM Aile Destek Paketi başvuru ve ödeme tarihleri
Trendyol'un konteyner mutfağı hazır
GÜNDEM Trendyol'un konteyner mutfağı hazır
BBP Lideri Destici: Yağmacılara güvenlik güçlerimiz gereken dersi veriyorlar ve bunlara da fırsat vermiyorlar
GÜNDEM "Yağmacılara fırsat verilmiyor"
İZMİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İzmir fay hattı nereden geçiyor? İşte İzmir fay hattı haritası
GÜNDEM 2023 İzmir deprem risk haritası!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.