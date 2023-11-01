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        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah Lübnan sınırındaki İsrail kayıplarını açıkladı

        Hizbullah 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırındaki İsrail kayıplarını açıkladı

        Lübnan'daki Hizbullah Örgütü, 8 Ekim'den bu yanan ülkenin güney sınırındaki operasyonlarda 120 İsrail askerini vurduklarını, 9 tankı imha ettiklerini ve bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 06:13 Güncelleme: 01.11.2023 - 06:13
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        Hizbullah Lübnan sınırındaki İsrail kayıplarını açıkladı
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        Lübnan'daki Hizbullah örgütüne yakın al-Manar tv, İsrail ordusuyla yaşanan 23 günlük çatışmalara ilişkin bilgiler içeren infografik yayımladı.

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        AA'nın aktardığı habere göre, Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik 105 saldırı düzenledi. Saldırılarda, istihbarat, iletişim, sinyal bozucu sistemler ve 33 radar hedef alındı. Askerleri taşıyan iki araç, iki Hummer ve 9 tank imha edildi, 120 İsrail askeri hedef alındı. Ayrıca 105 askeri bölge vuruldu, 69 iletişim sistemi yok edildi, 140 güvenlik kamerası ve 17 sinyal bozucu sistem imha edildi.

        Bir insansız hava aracının düşürüldüğü operasyonlar sayesinde, İsrail'in kuzeyindeki Yahudilere ait 28 yerleşim bölgesi boşaltıldı ve 65 bin yerleşimci, işgal altındaki iç bölgelere gitmek zorunda bırakıldı.

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