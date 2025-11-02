Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırmayı görüşen İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hizbullah'ın yeniden silahlanma çabası içinde olduğunu öne sürdü.

İsrail'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadepul'u evinde ağırlayan Bakan Saar, ateşkese rağmen saldırılar düzenledikleri Gazze Şeridi ve Lübnan dahil olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldıkları geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Saar, görüşme sonrası ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, Alman mevkidaşı Wadepul’a "Lübnan'da Hizbullah’ın yeniden silahlanmasının İsrail’in güvenliği ve Lübnan’ın geleceği için ciddi sonuçları olacağını” vurguladığını kaydetti.

REKLAM

Gazze Şeridi, Lübnan ve Yemen saldırılarını "bölgenin istikrarı ve güvenliği" için sürdüreceklerine işaret eden Saar, Hamas, Hizbullah ve Husilerin "kökünün kazınması gerektiği" tehdidinde bulundu.

İsrail güvenlik kabinesi Lübnan'a saldırıların yoğunlaştırılmasını görüşmüştü

İsrail güvenlik kabinesi, perşembe Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Lübnan'a yönelik saldırıları yoğunlaştırma konusunu görüşmek üzere bir araya gelmişti.