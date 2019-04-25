Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filmi oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, filmin detayları...

HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU FİLMİ KONUSU

Brian ve Mia Toretto (Brewster),Dom’u özgürlüğüne kavuşturduktan sonra, yetkilileri atlatmak için sınırları geçtiler. Şimdi Rio de Janeiro’nun bir köşesinde ortaya çıkıyorlar. Özgürlüklerini kazanmak için son bir işe asılmak zorundalar. Alışılmadık müttefikler, en iyi yarışçılardan oluşan seçkin ekiplerini bir araya getirirken, onların ölmesini isteyen ahlaksız iş adamından kurtulmanın tek yolunun, onunla karşılaşmak olduğunu biliyorlar. Ama onların peşine düşen sadece bu iş adamı değil.

İnatçı federal ajan Luke Hobbs (Johnson) asla hedefini kaçırmıyor. Dom ve Brian’ın izini sürmekle görevlendirilince, onları yakalamak için ekibiyle birlikte kapsamlı bir operasyon başlatıyor. Şimdi Hobbs, başka biri elini çabuk tutup onları yakalamadan önce, avını köşeye sıkıştırmak için içgüdülerine güvenmek zorunda.

HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı: Fast Five

Türü: Aksiyon

Yapım Yılı: 2011

Yönetmen: Justin Lin

Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris