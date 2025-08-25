Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu ve oyuncuları: Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çekildi?
'Hızlı ve Öfkeli' serisinin 9'uncu filmi ile 25 Ağustos Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Gary Scott Thompson'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Justin Lin üstlenmektedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu ve oyuncuları...
Hızlı ve Öfkeli 9 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Sung Kang, Helen Mirren ve Charlize Theron'un paylaştığı Hızlı ve Öfkeli 9 filmi, 2021 yılında vizyona girdi. Peki, "Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çekildi?" İşte Hızlı ve Öfkeli 9 filmi hakkında tüm merak edilenler...
HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU NEDİR?
Hızlı ve Öfkeli 9, geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadele etmek zorunda kalan Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır. Ekibi ile yeniden bir araya gelen Dom, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCULARI
Vin Diesel
Michelle Rodriguez
Jordana Brewster
Tyrese Gibson
Ludacris
Nathalie Emmanuel
John Cena
Sung Kang
Helen Mirren
Charlize Theron