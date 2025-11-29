Habertürk
        Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu ve oyuncu kadrosu | Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çekildi?

        Hızlı ve Öfkeli 9 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        'Hızlı ve Öfkeli' serinin 9'uncu filmi ile 29 Kasım Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosunu Gary Scott Thompson'un kaleme aldığı filmin yönetmen yönetmen koltuğunda Justin Lin oturmaktadır. Peki, "Hızlı ve Öfkeli 9 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 16:36 Güncelleme: 29.11.2025 - 16:36
        Hızlı ve Öfkeli 9 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemasevelerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Sung Kang, Helen Mirren ve Charlize Theron'un paylaştığı serinin 9'uncu filmi, 2021 yılında vizyona girdi. Peki, "Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çekildi?" İşte Hızlı ve Öfkeli 9 filmi hakkında tüm detaylar...

        HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU NEDİR?

        Hızlı ve Öfkeli 9, geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadele etmek zorunda kalan Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır. Ekibi ile yeniden bir araya gelen Dom, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

        HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCULARI

        Vin Diesel

        Michelle Rodriguez

        Jordana Brewster

        Tyrese Gibson

        Ludacris

        Nathalie Emmanuel

        John Cena

        Sung Kang

        Helen Mirren

        Charlize Theron

        HIZLI VE ÖFKELİ 9 NEREDE ÇEKİLDİ?

        Birleşik Krallık: Londra, Edinburgh

        Tayland: Phuket, Krabi

        Gürcistan: Tiflis

        İspanya: Madrid

        Los Angeles, ABD

