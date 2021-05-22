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'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi', sinema sektörüne iyi gelecek mi?

'Hızlı ve Öfkeli' serisinin 9'uncu filmi normalleşme sürecindeki birçok ülkede gösterime girecek. 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi'nin izleyicileri pandemi sürecinden sonra tekrar salonlara çeken 'Hi, Mom', 'Detective Chinatown 3' ve 'Godzilla vs. Kong'un ardından yüksek hasılatıyla pandemiden büyük zarar gören sinema sektörüne küresel boyutta iyi geleceği düşünülüyor. 20 Mayıs'ta gösterime girdiği Çin'de iki günde 59 milyon 100 bin dolar hasılat elde etmesi bunun bir göstergesi

'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi', sinema sektörüne iyi gelecek mi?
Sektöre iyi gelecek mi?
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'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi', normalleşme sürecini yaşayan Rusya, Hong Kong ve Güney Kore'de gösterime 19 Mayıs'ta girdi. Film, Güney Kore'de 3 gün içinde 3 milyon 400 bin dolarlık hasılata ulaştı. 20 Mayıs'ta gösterime girdiği Çin'de ise iki günde 59 milyon 100 bin dolarlık hasılat elde edildi. Haziranda birçok ülkede izleyiciyle buluşacak 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi'nin sinema salonlarının açılması halinde Türkiye'deki vizyon tarihi 18 Haziran.

İzleyicileri pandemi sürecinden sonra tekrar salonlara çeken 'Hi, Mom' ve 'Detective Chinatown 3' ve 'Godzilla vs. Kong'un ardından 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi'nin de yüksek oranda hasılat elde edeceği düşünülüyor. Justin Lin'in yönettiği 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi'nde başrolleri Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Sung Kang, Helen Mirren ve Charlize Theron paylaştı. 

Serideki filmlerin hasılat performansına bakacak, normalleşme sürecini yaşayan ülkelerin sayısındaki artışı göz önünde bulunduracak olursak 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi'nin sinema sektörüne küresel boyutta iyi geleceği âşikar.

Bugüne kadar çekilen 'Hızlı ve Öfkeli' filmlerinin toplam bütçe ve hasılatı;

'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi'nin bütçesi henüz tam olarak netleşmese de Gürcistan'da filmin 10 dakikalık çekimlerinde 11 milyon dolar harcanması serinin en pahalı filmi olacağını gözler önüne seriyor. 

Serinin ilk 8 filminin toplam bütçe ve hasılatı;

Hızlı ve Öfkeli (2001)
Bütçe: 85.000.000 Dolar
Hasılat: 360.364.265 Dolar

Hızlı ve Öfkeli 2: Daha Hızlı Daha Öfkeli (2003)
Bütçe: 76.000.000 Dolar
Hasılat: 236.350.661 Dolar

Hızlı ve Öfkeli 3: Tokyo Yarışı (2006)
Bütçe: 85.000.000 Dolar
Hasılat: 158.964.610 Dolar

Hızlı ve Öfkeli 4 (2009)
Bütçe: 85.000.000 Dolar
Hasılat: 363.164.265 Dolar

Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (2011)
Bütçe: 125.000.000 Dolar
Hasılat: 626.137.675 Dolar

Hızlı ve Öfkeli 6 (2013)
Bütçe: 160.000.000 Dolar
Hasılat: 788.679.850 Dolar

Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)
Bütçe: 190.000.000 Dolar
Hasılat: 1.515.047.671 Dolar

Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)
Bütçe: 250.000.000 Dolar
Hasılat: 1.236.005.118 Dolar

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)
Bütçe: 200.000.000 Dolar
Hasılat: 759.056.935 Dolar



Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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