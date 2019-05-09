Hızlı ve Öfkeli filmi oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, filmin detayları...

HIZLI VE ÖFKELİ FİLMİ KONUSU

Domenic Toretto, arabaların pahalı aksesuarlarını çalan bir çetenin baş üyesidir. Çok değerli elektronik ekipmanların çalınmış olması üzerine de baş şüpheli haline gelmiştir. Peşinde ise bu suçun muhattabını arayan bir sivil polis vardır. Bu sivil polis, bir yandan suçu araşırmak üzere çete ile samimi hale gelirken diğer yandan Domenic Toretto'nun kızkardeşine aşık olmuştur. Artık ortada çözülmesi gereken birden çok mesele vardır.

HIZLI VE ÖFKELİ FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Rob Cohen

Yapım yılı: 2001

Türü: Suç/Gerilim

Oyuncular : Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez