Hızlı ve Öfkeli oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli konusu nedir? Soruları izleyciler tarafından merak konusu oldu. 2001 yapımı aksiyon türünde olan Hızlı ve Öfkeli filmin ilk serisi bu akşam ekranlarda olacak. İşte Hızlı ve Öfkeli filmle ilgili detaylar haberimizde...

HIZLI VE ÖFKELİ KONUSU NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli bir Amerikalı yasadışı sokak yarışı ve silahlı soygun merkezli, aksiyon filmleri ve diğer çeşitli medya filmlerinden oluşan bir seridir. Universal Pictures tarafından dağıtılan ve ilk filmi 2001'de çıkan seri dünya çapında büyük hasılat elde etmiş ve izleyicilerin beğenisini toplamıştır. Seri 8 filmden oluşmaktadır ancak dağıtıcı firma serinin 9. (2020) ve 10. (2021) filmlerin çıkacağını ve final filmleri olacağını duyurmuştur.

HIZLI VE ÖFKELİ FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Vin Diesel (1, 3, 4, 5, 6, 7)

Paul Walker (1, 2, 4, 5, 6, 7)

Dwayne Johnson (5, 6, 7)

Michelle Rodriguez (1, 4, 6, 7)

Tyrese Gibson (2, 5, 6, 7)

Chris 'Ludacris' Bridges (2, 5, 6, 7)

Jordana Brewster (1, 4, 5, 6, 7)

Sung Kang (3, 4, 5, 6)

Gal Gadot (4, 5, 6)

Lucas Black (3, 7)

John Ortiz (4, 6)

Eva Mendes (2, 5)

Jason Statham (6, 7)