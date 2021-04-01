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HIZLI YÜKSELİŞ! 1 Nisan Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10,000 dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 60,000 dolar sınırına kadar yükseldi.

HIZLI YÜKSELİŞ! 1 Nisan Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?

Son 24 saat içinde 57,726.42 ve 59,930.03 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.58 artışla 59,170.14 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 12.84 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 4.0 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 103.7 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.58 artışla 1,923.50 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 21.82 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 221.61 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.02 artışla 307.23 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 27.36 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 47.4 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 30 milyar dolar artışla 1 trilyon 884 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 54 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.

Toplam 9,053 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,278 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.5'ini Bitcoin, yüzde 11.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 39 milyar dolar artışla 167 milyar dolara yükseldi.

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