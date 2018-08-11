HNK Rijeka - Hajduk Split rakamlar

Hırvatistan 1.HNL maçında HNK Rijeka ile Hajduk Split, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi HNK Rijeka 6 puanla 2. sırada, Hajduk Split 1 puanla 8. sırada bulunuyor. HNK Rijeka son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hajduk Split, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 765 kodlu maçta; İddaa oynayanlar HNK Rijeka kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Hajduk Split sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

HNK Rijeka son hafta oynanan Hajduk Split maçında 3-1 kazandı.

Hajduk Split ise HNK Rijeka karşılaşmasında 3-1 yenildi.

HNK Rijeka, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 0 gol yedi.

Hajduk Split, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Hajduk Split, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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