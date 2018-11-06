Hobro - Odense sahaya çıkıyor

Danimarka DBU Kupası Son 8 Turu maçında Hobro ile Odense, 06 Kasım 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Hobro son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Odense, son 5 maçında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 403 kodlu maçı oynayanlar; Hobro galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.55, Odense galibiyet oranı 1.45. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Hobro son haftadaki Odense müsabasında 3-2 kazandı.

Odense ise Hobro karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında alan Hobro, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Odense, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Odense 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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