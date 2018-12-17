Üsküdar'da 12 Aralık'da bir holdingin bahçe duvarına bırakılan zaman ayarlı el bombası, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilmişti.

İHA'nın haberine göre, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, eylemi gerçekleştiren B.M. isimli kadın şahıs ile bir erkek olduğunu belirlenmişti. Teröristlerin yakalanması için harekete geçen ekipler dün Ataşehir'de operasyon düzenlemiş ve B.M. ile yanındaki erkek şahıs, evlerinin önünde yakalanmıştı.



KISKIVRAK YAKALANMIŞLARDI

Yakalanan teröristlerin holding bahçesine bombayı yerleştirdikten sonraki ayrılma görüntüleri ile eve giriş çıkış yaptıkları anların güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalanma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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