Holdinglerin finans yatırımları
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Holdinglerin finans yatırımları neredeyse 4 katına çıktı

Finans ve sigorta alanında geçen yıl yurt dışına yapılan yatırımların 930 milyon doları holdingler, 126 milyon doları bankalarca gerçekleştirilirken, bu da holdinglerin bu alandaki yatırımlar açısından bankaları 7'ye katladığını ortaya koydu

Giriş: 19.02.2019 - 13:11 | Güncelleme:
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de yerleşikler kişiler geçen yıl yurt dışına 3 milyar 997 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaptı.

Bu tutarın 2 milyar 227 milyon dolarını hizmetler, 1 milyar 753 milyon dolarını sanayi ve 17 milyon dolarını da tarım sektörlerine yapılan yatırımlar oluşturdu.

Doğrudan yatırım tutarları, 2018'de bir önceki yıla göre tarımda yüzde 19 azalırken, sanayide yüzde 24 ve hizmetlerde yüzde 28 artış kaydetti.

Öte yandan Türkiye'de yerleşikler kişilerce yurt dışına yapılan toplam doğrudan yatırımların bir önceki yıla kıyasla yüzde 26 arttığı görüldü. Söz konusu rakam 2017'de 3 milyar 177 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

HOLDİNGLERİN FİNANS YATIRIMLARI NEREDEYSE 4 KATINA ÇIKTI

Alt kalemler itibarıyla bakıldığında, geçen yıl yurt içi yerleşiklerin en fazla doğrudan yatırımı 1 milyar 186 milyon dolarla finans ve sigorta alanına yaptığı görüldü. Bu yatırım tutarının yüzde 53'lük bölümü ise holdingler tarafından gerçekleştirildi.

Yurt içinde yerleşik holdinglerin yurt dışındaki finans ve sigorta alanında yaptığı yatırımlar, geçen yıl 930 milyon dolara yükselirken, bu rakam 2017'ye göre 672 milyon dolar artışa işaret etti. Bu da holdinglerin yurt dışı yatırımlarını neredeyse 4 katına çıkardığını gösterdi.

Bu dönemde bankaların yurt dışında finans ve sigorta alanında yaptığı doğrudan yatırımlar ise yüzde 30 azalarak 126 milyon dolara geriledi.

Söz konusu değerler, holdinglerin finans ve sigorta alanında yurt dışı yatırımlarda bankaları 7'ye katladığını gösterdi.

MADEN SEKTÖRÜNE 830 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışı doğrudan yatırımlarında finans ve sigortanın ardından en büyük payı madencilik ve taşocakçılığı aldı. Söz konusu sektöre yurt içi yerleşiklerce geçen yıl 830 milyon dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirildi.

Aynı dönemde yurt dışında imalat alanında 536 milyon dolarlık doğrudan yatırıma imza atılırken, bunu 433 milyon dolarla gayrimenkul, 387 milyon dolarla da elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı takip etti.

Öte yandan, geçen yıl yurt içi yerleşiklerin yurt dışı faaliyetleri kapsamında konaklama ve yiyecek hizmetine 161 milyon dolarlık, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlere 112 milyon dolarlık, inşaata 66 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapıldı.

Yurt içi yerleşiklerce yurt dışına yapılan doğrudan yatırımların sektörel dağılımı ve yüzdesel değişimi dönemler itibarıyla şöyle:

(milyon dolar)2017 Ocak-Aralık (*)2018 Ocak-Aralık (*)Fark (%)
TARIM SEKTÖRÜ2117-19
SINAİ SEKTÖRLER1.4151.75324
Madencilik ve Taşocakçılığı1.007830-18
İmalat39053637
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı183872.050
Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri00 
HİZMETLER SEKTÖRÜ1.7412.22728
İnşaat15066-56
Toptan ve Perakende Ticaret12044-63
Ulaştırma ve Depolama11224-79
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri12116133
Bilgi ve İletişim10766-38
Finans ve Sigorta Faaliyetleri4531.186162
- Parasal Aracı Kuruluşların Faaliyetleri (Bankalar)179126-30
- Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç)01 
- Holding Şirketlerinin Faaliyetleri258930260
- Diğer Finansal Hizmet Faaliyetleri16129706
Gayrimenkul Faaliyetleri567433-24
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler14112700
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri187-61
Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik00 
Eğitim1111.000
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri113-73
Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor30-100
Diğer Hizmet Faaliyetleri6411478
Hanehalklarının İşverenler Olarak Faaliyetleri; Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Ayrım Yapılmamış Mal ve Hizmet Üretim Faaliyetleri00 
Uluslar Arası Örgütler ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri00 
TOPLAM3.1773.99726

 

 

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