Bu tutarın 2 milyar 227 milyon dolarını hizmetler, 1 milyar 753 milyon dolarını sanayi ve 17 milyon dolarını da tarım sektörlerine yapılan yatırımlar oluşturdu.
Doğrudan yatırım tutarları, 2018'de bir önceki yıla göre tarımda yüzde 19 azalırken, sanayide yüzde 24 ve hizmetlerde yüzde 28 artış kaydetti.
Öte yandan Türkiye'de yerleşikler kişilerce yurt dışına yapılan toplam doğrudan yatırımların bir önceki yıla kıyasla yüzde 26 arttığı görüldü. Söz konusu rakam 2017'de 3 milyar 177 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.
HOLDİNGLERİN FİNANS YATIRIMLARI NEREDEYSE 4 KATINA ÇIKTI
Alt kalemler itibarıyla bakıldığında, geçen yıl yurt içi yerleşiklerin en fazla doğrudan yatırımı 1 milyar 186 milyon dolarla finans ve sigorta alanına yaptığı görüldü. Bu yatırım tutarının yüzde 53'lük bölümü ise holdingler tarafından gerçekleştirildi.
Yurt içinde yerleşik holdinglerin yurt dışındaki finans ve sigorta alanında yaptığı yatırımlar, geçen yıl 930 milyon dolara yükselirken, bu rakam 2017'ye göre 672 milyon dolar artışa işaret etti. Bu da holdinglerin yurt dışı yatırımlarını neredeyse 4 katına çıkardığını gösterdi.
Bu dönemde bankaların yurt dışında finans ve sigorta alanında yaptığı doğrudan yatırımlar ise yüzde 30 azalarak 126 milyon dolara geriledi.
Söz konusu değerler, holdinglerin finans ve sigorta alanında yurt dışı yatırımlarda bankaları 7'ye katladığını gösterdi.
MADEN SEKTÖRÜNE 830 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışı doğrudan yatırımlarında finans ve sigortanın ardından en büyük payı madencilik ve taşocakçılığı aldı. Söz konusu sektöre yurt içi yerleşiklerce geçen yıl 830 milyon dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirildi.
Aynı dönemde yurt dışında imalat alanında 536 milyon dolarlık doğrudan yatırıma imza atılırken, bunu 433 milyon dolarla gayrimenkul, 387 milyon dolarla da elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı takip etti.
Öte yandan, geçen yıl yurt içi yerleşiklerin yurt dışı faaliyetleri kapsamında konaklama ve yiyecek hizmetine 161 milyon dolarlık, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlere 112 milyon dolarlık, inşaata 66 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapıldı.
Yurt içi yerleşiklerce yurt dışına yapılan doğrudan yatırımların sektörel dağılımı ve yüzdesel değişimi dönemler itibarıyla şöyle:
|(milyon dolar)
|2017 Ocak-Aralık (*)
|2018 Ocak-Aralık (*)
|Fark (%)
|TARIM SEKTÖRÜ
|21
|17
|-19
|SINAİ SEKTÖRLER
|1.415
|1.753
|24
|Madencilik ve Taşocakçılığı
|1.007
|830
|-18
|İmalat
|390
|536
|37
|Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı
|18
|387
|2.050
|Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri
|0
|0
|HİZMETLER SEKTÖRÜ
|1.741
|2.227
|28
|İnşaat
|150
|66
|-56
|Toptan ve Perakende Ticaret
|120
|44
|-63
|Ulaştırma ve Depolama
|112
|24
|-79
|Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
|121
|161
|33
|Bilgi ve İletişim
|107
|66
|-38
|Finans ve Sigorta Faaliyetleri
|453
|1.186
|162
|- Parasal Aracı Kuruluşların Faaliyetleri (Bankalar)
|179
|126
|-30
|- Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç)
|0
|1
|- Holding Şirketlerinin Faaliyetleri
|258
|930
|260
|- Diğer Finansal Hizmet Faaliyetleri
|16
|129
|706
|Gayrimenkul Faaliyetleri
|567
|433
|-24
|Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
|14
|112
|700
|İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
|18
|7
|-61
|Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik
|0
|0
|Eğitim
|1
|11
|1.000
|İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
|11
|3
|-73
|Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor
|3
|0
|-100
|Diğer Hizmet Faaliyetleri
|64
|114
|78
|Hanehalklarının İşverenler Olarak Faaliyetleri; Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Ayrım Yapılmamış Mal ve Hizmet Üretim Faaliyetleri
|0
|0
|Uluslar Arası Örgütler ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri
|0
|0
|TOPLAM
|3.177
|3.997
|26
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