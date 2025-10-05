Hollanda'da bir Türk “Yılın Memuru” ödülüne aday gösterildi

Hollanda’da yaklaşık 500 bin devlet memuru çalışıyor. Bu memurlardan biri olan ve şimdiye kadar yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren 34 yaşındaki Enes Yiğit, prestijli “2025 Yılın Memuru” ödülüne aday gösterildi.

Hollanda İçişleri Bakanlığı’nda kıdemli danışmanlık görevini başarıyla sürdüren Enes Yiğit, özellikle bakanlıklar içindeki ırkçılık, ayrımcılık ve sosyal güvensizlikle mücadele alanlarında gerçekleştirdiği öncü çalışmalarıyla tanınıyor.

Bu adaylık, yalnızca Enes Yiğit’in kişisel kariyerindeki başarısı için değil, aynı zamanda Hollanda kamu sektörünün daha kapsayıcı, adil ve güvenli bir yapıya kavuşması için verdiği mücadelenin de önemli bir takdiri olarak değerlendiriliyor.

Yiğit, konuya ilişkin yaptığı açıklamada hâlâ pek çok bakanlık çalışanının ayrımcılık ve dışlanmayla karşılaştığını belirtti. Bu duruma dikkat çekmek ve somut değişimler yaratmak amacıyla ekibiyle birlikte aktif projeler geliştirmeye devam ettiğini ifade etti.