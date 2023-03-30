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Hollanda'da tedavisi yarım bırakılan 74 yaşındaki kadın ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Hollanda'da kalçasındaki kırık nedeniyle girdiği ameliyatların ardından sağlık durumu kötüleşmesine rağmen tedavisi yarım bırakılan 74 yaşındaki kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek Karabük'te tedaviye alındı

Hollanda'da tedavisi yarım bırakılan 74 yaşındaki kadın ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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AA

Vlaardingen kentinde çocuklarıyla yaşayan Karamanlı Leyla Tek, düşmesi sonucu kırılan kalçasından ameliyat oldu. Operasyonun ardından evine gönderilen Tek'in sağlık durumu kötüleşince tekrar hastaneye kaldırıldı.

İkinci ameliyatın ardından yarası iltihap kapan ancak çocuklarının ısrarına rağmen yeniden tedavi edilmeyen Tek, "2-3 hafta içinde organlarının iflas edeceği" söylenerek evine gönderildi. Çaresiz aile de Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosluğu'ndan yardım istedi.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirilen yaşlı kadın, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Uygar Daşar'ın tedavisini üstlenmesi üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel odada tedaviye alındı.

Yaşadıklarını anlatan Leyla Tek, Hollanda'da iki defa ameliyata girdiğini ancak doktorların daha sonra operasyon gerçekleştirmediklerini belirtti.

Tek, Türkiye'ye güvendiği için yurda geldiğini dile getirerek, "Şimdi tedavim iyi gidecektir inşallah. Önce Allaha sonra doktorlara, vatandaşlara güveniyorum. Bana yardımcı olanlara çok teşekkür ederim" dedi.

Hastanın oğlu Hacı Bayram Emekli, annelerinin evde düşerek sol kalçasını kırdığını söyledi.

Annesinin ambulansla hastaneye kaldırıldığını anlatan Emekli, "İlk etapta ameliyat yapmadılar, 'Yaşlı' dediler. Biz de onu ölüme terk etmenin Müslümanlığımıza, kültürümüze sığmayacağı ifade ettik. Sonra baskı sonucu ilk ameliyatı yaptılar. Yalnız ilk ameliyattan önce, 'İkinci ameliyat durumu ortaya çıkarsa yapmayacağız.' dediler" ifadelerini kullandı.

Emekli, daha sonra gönderildiği sağlık merkezinde hastanın yarasının ciddileşmeye başladığını belirterek, binbir güçlükle kendilerini hastaneye yeniden kabul ettirebildiklerini söyledi.

İkinci operasyonun da çok fazla ricacı olunmasıyla yapıldığını ve birkaç gün sonra yaranın iltihap kaptığının söylendiğini aktaran Emekli, "Düşünceme göre hekimlerin orada yanlışı var. Ondan sonra araştırma yaptık. Gerçekten de düşündüğüm gibi hekimlerin yaptığı müdahale başka devletlerde yapılan müdahale değil" değerlendirmesinde bulundu.

"O UÇAK AMBULANSTA TÜRK HALKININ HAKKI VAR"

Emekli, annesinin ölüme terk edildiğini ileri sürerek, şöyle konuştu: "En sonunda dediler ki, 'Annenize verdiğimiz antibiyotiği keseceğiz, organlarının bazıları antibiyotik kesildiği için iflas edecek, 2-3 hafta içinde ölecek.' Ondan sonra sağ olsunlar, Konsolosluğa başvurduk. Ambulans uçak istedik, annemiz buraya getirdik. Şu anda buradayız. Tedavi görüyoruz. Burada çok iyi karşıladılar."

Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı ve emeği geçen herkese teşekkür eden Emekli, "Yüce Türk vatandaşlarına özel teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorum ki, o uçağı buraya getirdik ya, o uçak ambulansta Türk halkının hakkı var" diye konuştu.

"TEDAVİ SONUNDA TABURCU EDERİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Doç. Dr. Daşar da önce bakanlık ve hasta yakınlarıyla iletişime geçerek Tek'in durumuna vakıf olduğunu ve tedaviyi üstlendiğini söyledi.

Bu tedavinin Türkiye'nin birçok hastanesinde yapılabildiğine dikkati çeken Daşar, tetkiklerin ardından tedavi sürecine başladıklarını dile getirdi.

Daşar, gelecek hafta iki aşamalı ameliyat planladıklarının bilgisini paylaşarak şunları kaydetti: "İlk ameliyatını yaptıktan 3-4 hafta sonraki durumuna göre ikinci ameliyatını planlayacağız. Ekstra problemleri var. 74 yaşında, kilolu, akciğer kalp problemleri var. Ona yönelik de tetkiklerimizi tamamlamak istiyoruz. Muhtemelen bir ay kadar damardan antibiyotik alacak hasta. Tedavi sonunda taburcu ederiz diye düşünüyorum."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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