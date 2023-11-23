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        Haberler Dünya Avrupa Hollanda'daki seçimlerde aşırı sağcı Wilders'ın partisi açık ara önde

        Hollanda'daki seçimlerde aşırı sağcı Wilders'ın partisi açık ara önde

        Hollanda'da genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre Geert Wilders liderliğindeki İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), açık farkla ilk sıraya yerleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 00:16 Güncelleme: 23.11.2023 - 00:17
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        Hollanda'daki seçimlerde aşırı sağcı Wilders'ın partisi açık ara önde
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        Oy verme işleminin TSİ 23.00'te tamamlandığı Hollanda'da sandık çıkış anketlerine göre PVV, parlamentodaki 150 sandalyeden 35'ini kazanarak birinci sırayı alırken eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın liderliğinde seçimlere ittifakla giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (Groen Links) 25 sandalye ile ikinci sırayı aldı.

        DİLAN YEŞİLGÖZ'ÜN PARTİSİ 3'ÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

        AA'nın haberine göre; bir önceki seçime göre 10 sandalye kaybeden Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ise 24 sandalye ile üçüncü sıraya geriledi.

        2021 seçimlerinde Hristiyan Demokratlar Birliğinden (CDA) seçilen ve daha sonra ayrılarak yeni parti kuran Pieter Omzigt'in lideri olduğu, ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) 20 sandalye ile dördüncü oldu.

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        DENK PARTİSİ 3 VEKİL ÇIKARDI

        Bir önceki seçime göre koalisyon partilerinden Demokratlar 66 (D66) 24'ten 10'a, CDA 15'ten 5'e ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5'ten 3 sandalyeye düştü.

        Üyelerinin çoğunluğu Türk ve diğer Müslümanlar olan Denk Partisinin milletvekili sayısı ise bir önceki seçime göre değişmeyerek 3 oldu.

        PARTİLER TEK BAŞINA HÜKÜMET KURACAK ÇOĞUNLUĞA ULAŞAMADI

        Hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı ülkede koalisyon hükümeti için en az 76 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA, diğer fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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