Hollanda'dan Türk vatandaşlarına vize kararı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Netherlands Worldwide' adlı sitedeki duyuruda "Türk uyruğuna sahip misiniz? 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda transfer için havalimanı transit vizesine ihtiyacınız olabilir" denildi.

DIŞİŞLERİ'NİN SAYFASINDA DA YER ALDI Görsel: Associated Press Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde de "1 Aralık 2022 tarihi itibariyle hususî ve umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları Hollanda havalimanlarından transit olarak Schengen bölgesi dışına yapacakları transit geçişlerde transit vizeye tabi olacaklardır" açıklamasında bulunuldu.

TRANSİT VİZE İÇİN GEREKENLER Görsel: Associated Press Hollanda'nın resmi sayfasındaki açıklamada transit vize için ayrıntılara da yer verildi. Açıklamada "Transit vize almak için son 10 yıl içinde düzenlenmiş bir pasaport veya başka bir seyahat belgesi ibraz etmelisiniz. Bu belgenin en az 2 boş sayfası olmalı ve Hollanda'daki havalimanından geçişinizin tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olmalıdır. Doldurulmuş ve imzalanmış bir Schengen vize başvuru formu göndermelisiniz. Çevrimiçi formda, yolculuğunuzun ana amacı olarak 'havaalanı geçişi'ni belirtmeniz gerekir. Seyahat belgenizde sizinle birlikte seyahat eden her kişi kendi vize formunu sunmalıdır. Pasaport fotoğrafları için Hollanda gereksinimlerini karşılayan bir fotoğraf getirmeniz gerekmektedir. Başvurunuzun doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için bir takım belgeler de sunmanız gerekir. Havaalanı transit kontrol listesine bakabilirsiniz" detayları paylaşıldı. En erken seyahat planından 6 ay önce, en geç ise 15 iş günü öncesinden başvuru yapılması gerektiği vurgulanırken, çoğunlukla, başvurunun 15 takvim günü içinde bildirildiği 45 güne kadar sürebileceği ifade edildi.