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Hollanda'dan Türk vatandaşlarına transit vize kararı

Hollanda hükümetine ait 'Netherlands Worldwide' adlı siteden yapılan açıklamada Türk vatandaşlarının Aralık ayı itibariyle transit geçişler için de vize almaları gerektiği belirtildi.

Hollanda'dan Türk vatandaşlarına transit vize kararı
Hollanda'dan Türk vatandaşlarına vize kararı
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HABERTURK.COM

'Netherlands Worldwide' adlı sitedeki duyuruda "Türk uyruğuna sahip misiniz? 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda transfer için havalimanı transit vizesine ihtiyacınız olabilir" denildi.

DIŞİŞLERİ'NİN SAYFASINDA DA YER ALDI

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde de "1 Aralık 2022 tarihi itibariyle hususî ve umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları Hollanda havalimanlarından transit olarak Schengen bölgesi dışına yapacakları transit geçişlerde transit vizeye tabi olacaklardır" açıklamasında bulunuldu.

TRANSİT VİZE İÇİN GEREKENLER

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Hollanda'nın resmi sayfasındaki açıklamada transit vize için ayrıntılara da yer verildi. Açıklamada "Transit vize almak için son 10 yıl içinde düzenlenmiş bir pasaport veya başka bir seyahat belgesi ibraz etmelisiniz. Bu belgenin en az 2 boş sayfası olmalı ve Hollanda'daki havalimanından geçişinizin tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olmalıdır. Doldurulmuş ve imzalanmış bir Schengen vize başvuru formu göndermelisiniz. Çevrimiçi formda, yolculuğunuzun ana amacı olarak 'havaalanı geçişi'ni belirtmeniz gerekir. Seyahat belgenizde sizinle birlikte seyahat eden her kişi kendi vize formunu sunmalıdır. Pasaport fotoğrafları için Hollanda gereksinimlerini karşılayan bir fotoğraf getirmeniz gerekmektedir. Başvurunuzun doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için bir takım belgeler de sunmanız gerekir. Havaalanı transit kontrol listesine bakabilirsiniz" detayları paylaşıldı.

En erken seyahat planından 6 ay önce, en geç ise 15 iş günü öncesinden başvuru yapılması gerektiği vurgulanırken, çoğunlukla, başvurunun 15 takvim günü içinde bildirildiği 45 güne kadar sürebileceği ifade edildi.

FRANSA VE İSPANYA DA BENZER KARAR ALMIŞTI

G&ouml;rsel: Shutterstock
Görsel: Shutterstock

Temmuz ayında benzer bir kararı Fransa da açıklamıştı.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada "03 Temmuz 2022 tarihi itibariyle, bir başka ülkeye varmak üzere bir Fransız havalimanının uluslararası bölgesini transit geçiş için kullanacak Türk vatandaşları, havaalanı transit vizesine (VTA – “visa de transit aéroportuaire”) tabi tutulacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Duyuruda; Schengen bölge ülkesi tarafından verilmiş geçerli bir tek tip vize, uzun süreli bir ulusal seyahat vizesi veya bir oturum belgesi hamisi kişiler, geri kabul hakkı garantisi veren, bir diğer AB veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkesi, Andora, Kanada, Japonya, Monako Prensliği, San-Marino veya Birleşik Devletler (ABD) tarafından verilmiş geçerli bir seyahat belgesi hamisi kişiler, bir diğer AB veya AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) ülkesi, Kanada, Japonya veya Birleşik Devletler (ABD) için verilmiş geçerli bir vize hamisi veya bu vizeyi kullanım sonrası geri dönen kişiler, bir AB, AEA ülkesi veya İsviçre vatandaşı kişinin aile mensupları, Türk diplomatik veya hizmet pasaportu hamisi kişiler ile uçuş ekibi mensuplarının uygulamadan muaf olduğu belirtilmişti.

Ağustos ayı itibariyle de İspanya Türk vatandaşı olan yolculardan havalimanı transit vizesi talep edileceğini açıklamıştı.

* Haberin görselleri Associated Press ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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