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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Hollanda, hokeyde altın madalya kazandı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Hollanda, hokeyde altın madalya kazandı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hokey erkekler kategorisinde altın madalya Hollanda'nın oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 22:45 Güncelleme: 08.08.2024 - 22:45
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        Hollanda, hokeyde altın madalyayı kaptı!
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        Hollanda, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hokey erkekler kategorisinde altın madalyaya uzandı.

        Yves du Manoir Stadı'nda oynanan finalde Almanya'yı 3-1 yenen Hollanda, altın madalyaya ulaştı.

        Bu kategoride Almanya gümüş madalyada kalırken, bronz madalya ise İspanya'yı 2-1 yenen Hindistan kazandı.

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