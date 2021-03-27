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Hollanda polisi ırkçı mesajın ardından Türklerden özür diledi

Hollanda'da Rotterdam polis şefi Fred Westerbeke, teşkilatındaki polislerin 16 yaşındaki Türk asıllı Hümeyra E'nin ölümüyle ilgili "Bir Türk daha azaldı" ifadesi nedeniyle Türk toplumundan ve genç kızın ailesinden özür diledi.

Hollanda polisi ırkçı mesajın ardından Türklerden özür diledi - Haberler
Hollanda polisi ırkçı mesajın ardından Türklerden özür diledi
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AA

Rotterdam Rijnmond TV kanalındaki bir programa konuk olan Westerbeke, Rotterdam polisine güvenin azaldığını fark ettiğini söyledi.

Westerbeke, sosyal medya gruplarında "ırkçı konuşmalar" yapan Rotterdam teşkilatına bağlı polislerin uygun şekilde cezalandırıldığını belirterek, "Şimdiden Hümeyra'nın ailesinden ve Hollanda'da yaşayan tüm Türk toplumundan samimiyetle ve içtenlikle özür diliyorum. Bunu aileye tekrar şahsen söylemek istiyorum. Sadece aileden değil tüm Türk toplumundan özür diliyorum çünkü bu olayın Türkler üzerinde çok büyük etki oluşturduğunu öğrendim." dedi.

Ayrıca polislerin sosyal medya grubunda ülkedeki azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ırkçı ve ayrımcı ifadelerinden rahatsız olan herkesten özür dilediğini ifade eden Westerbeke, "Olaya karışan polisler de pişman ve özür diliyorlar." diye konuştu.

Öte yandan Hümeyra E'nin ailesinin, ırkçı ifadeler kullanan polislerin görevlerinden ihraç edilmesini istediği bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde ise Rotterdam polis teşkilatında çalışan Fas asıllı bir polisin ırkçı ifadeler hakkında üst mercilere bilgi vermesi üzerine meslektaşları tarafından hain ilan edildiği ve zorbalığa uğradığı kaydedildi.

Rotterdam Designcollege'de eğitim gören Hümeyra E, 16 Aralık 2018'de okuldan dönerken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.

Hümeyra E, tehdit edildiği gerekçesiyle polise şikayette bulunmuş ancak şikayetleri dikkate alınmamıştı.

25 Mart'ta, Hollanda polisinin, sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, Hümeyra E'nin ölümüyle ilgili "Bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı basına yansımıştı.

Westerbeke, Hümeyra E'nin ölümü üzerine kullanılan ifadenin kınanması gerektiğini ve "aşağılayıcı" olduğunu söylemiş, polislerin kınandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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