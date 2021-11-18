Bir sağlık çalışanı daha darbedildi!

Dördüncü dalganın merkezi Avrupa 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 23 bin 680 arttı. Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede vaka sayıları son günlerde sürekli rekor kırıyor.

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 2 bin 110'a ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 413 olduğu ve 34 kişinin yaşamanı yitirdiği belirtildi.

'KISMİ KAPANMA' UYGULANIYOR

Geçici hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini, 12 Kasım'da ise kısmi kapanmaya gidildiğini açıklamıştı.

Kısmı kapanma sürecindeki önlemlere göre kafe, restoran ve lokantalar ile süpermarketler 06.00 ila 20.00 saatleri arası, diğer mağazalar, marketler ve hizmet alanları ise 06.00 ile 18.00 arası açık kalacak. Koronavirüs kartı uygulanan kafe, restoran ve lokantalarda sabit oturma yerleri olacak. Düğün gibi toplu etkinlikler ise sadece 06.00 ile 18.00 arası organize edilebilecek.

Sinemalar, tiyatrolar ve konser salonlarındaki sanat ve kültür gösterileri için zorunlu kapanış saati uygulanmayacak.

Profesyonel ve amatör spor müsabakalarına seyirci alınmayacak.

Evden çalışma ve sosyal mesafe uygulaması devam ederken, evlerde en fazla 4 misafir kabul edilecek.

Hükümet ayrıca Kovid-19 kartının iş yerlerinde ve sağlık sektöründe uygulanmasına yönelik yeni kanun tasarısı için çalışma yapacak.

ALMANYA'DA DA ALARM ÇALIYOR

Almanya'da bir günde tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı, 65 bin 371 ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte 65 bin 371 yeni vaka tespit edildi.

Bu, salgının başlangıcından beri tespit edilen "en yüksek günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçti.

Çarşamba günü de 52 bin 826 vaka bildirilmişti.

Toplam Kovid-19 vakalarının 5 milyon 195 bin 321'e yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 532 bin 600'e çıkarak salgının dördüncü dalgasında zirveye ulaştı.

Son 24 saatte 264 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 98 bin 538'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 336,9 olarak belirlendi.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 56 milyon 300 bine yükseldi. Buna göre, ülkede tam aşılananların oranı yüzde 67,7'ye çıktı.

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde birçok hastanenin tam kapasite çalıştığı ve yeni hastaları diğer eyaletlere transfer etmeye başladığı açıklandı.

EK ÖNLEMLER GELDİ

Almanya'da Federal Meclis'te (Bundestag) yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yerel yönetimlerin karar almasında temel oluşturacak yeni tedbirler kabul edildi.

Meclis’te çoğunluğu bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından hazırlanan ve Enfeksiyon Yasası’nda değişikleri öngören yasa tasarısı 254’e karşı 398 milletvekilinin oylarıyla meclisten geçti. Oylamada 36 milletvekili çekimser kaldı.

Böylelikle 19 Mart 2022’ye kadar geçerli olacak düzenleme eyaletlerin Kovid-19 salgınına karşı mücadelede alacağı önlemler için bir temel oluşturacak.

Yeni düzenlemeye göre, eyaletler, somut salgın tehdidi oluştuğu durumlarda kamusal alanlarda kısıtlamalara gidebilecek ancak mağazaların ve okulların kapatılması gibi tedbirler alınamayacak.

Söz konusu düzenleme, eyaletlere, iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında "3G kuralı" (aşılanmış, test yaptırmış, iyileşmiş) getirmeyle restoranlara, barlara ve etkinliklere sadece aşılanmış ve iyileşmiş (2G kuralı) olanların girebilmesini öngören tedbirler alabilme imkanı tanıyor.

Bu kapsamda ayrıca, huzurevleriyle hastanelerde çalışan ve ziyaretçilere test zorunluluğu getirilebilecek.

Öte yandan, sahte aşı sertifikaları düzenlenmesi veya kullanılması da ceza kapsamına alınacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Federal Eyalet Temsilciler Meclisinin (Bundesrat) de onayı gerekiyor.

Alman İlçeler Birliği yaptığı açıklamayla bazı meslekleri icra eden kişilere aşı zorunluluğu getirilmesini istedi. Açıklamada özellikle yaşlı bakım sektöründe çalışanların korona aşısı yaptırmalarının zorunlu hale getirilmesi gerektiği belirtildi. Funke Medya Grubu'na konuşan birlik başkanı Reinhard Sager, "Booster" olarak tanımlanan güçlendirici doz aşıların da bir an önce uygulanması gerektiğini dile getirdi.

FRANSA'DA VAKALAR SON 1 HAFTADA YÜZDE 50 ARTTI

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 778 yeni vaka belirlendi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, salgın açısından ülkenin "alarm" durumunda olduğunu ancak mevcut durumda yeni karantina uygulamayacaklarını söyledi.

Attal, günlük Kovid-19 vakalarının son bir haftada neredeyse yüzde 50 arttığını belirtti.

Halk Sağlığı Kurumunun yayımladığı araştırmaya göre, Kovid-19 aşısı sayesinde kronik hastalığı ve yaşlı kişilerde hastanelerde tedavi görenlerin sayısında düşüş yaşandı. Mart-Mayıs 2021 döneminde yaşlı bakımevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin veya virüse yakalananların sayısı yüzde 90 düştü. Temmuz-Ekim 2021 döneminde bu oran yüzde 94-96 olarak belirlendi.

50-64 yaş aralığındaki kişilerde hastanelerde tedavi görenlerin sayısı yüzde 54 düştü. 18-49 yaş aralığındaki kişiler için bu oran yüzde 24 olarak belirlendi.