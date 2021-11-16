Avrupa'da vakalar artıyor, yeni önlemler gündemde! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Koronavirüs salgının yeni merkezi olan Avrupa'da her geçen gün vaka sayısı artıyor. Salgınla mücadele için bazı ülkeler yeni önlemler alırken, bazı ülkeler de yeni önlemler almaya hazırlanıyor.

ALMANYA'DA AŞISIZLARA KISITLAMA GÜNDEMDE

Koronavirüs vaka sayısının hızla arttığı Almanya'da insidans değeri ilk kez 300'ün üzerine çıkarken, salgınının 4. dalgası ile karşı karşıya kalan Almanya'da, önlemlerin sertleştirilmesi gündeme geldi.

Ülkede son 24 saatte 30 bin 483 yeni vaka tespit edilirken, 167 kişi hayatını kaybetti.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner vaka sayısındaki artışın önlenebilmesi için yeni adımlar atılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Koronavirüs aşısı olmayanlar için kısıtlamaların gündeme gelebileceğini belirten Habeck, "Durumun dramatikliği nedeniyle aşısızlar için bölgesel olarak temas sınırlamasının gerekli olabileceğini" söylerken, sınırlamalardan çocukların muaf tutulması şartıyla hukuki olarak aşı olanlar ile aşısızlar arasında fark gözetmenin mümkün olduğunu belirtti.

Oluşturulacak koalisyon hükümeti ortakları, korona virüs vaka sayılarının artışını engellemek için 3G olarak bilinen, "Aşı olma, hastalığı geçirmiş olma ve negatif test şartının" Almanya genelinde tüm işyerlerinde uygulanması önerisini de değerlendiriyor.

Evden çalışmanın mümkün olduğu meslek grupları için bunun yükümlülük haline getirilmesinin yanı sıra, demiryolu seyahatlerinde de 3G şartının aranması gibi önlemlerin getirilmesi planlanıyor.

YUNANİSTAN

Yunanistan'da da koronavirüs vakaları son günlerde artıyor. Her gün ortalama 6 bin 655 vaka kaydediliyor.

Ülkede 9 Kasım 8 bin 613 yeni vakayla günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Pandemi başladığından bu yana ülkede 838 bin 824 kişide virüs tespit edilirken, 16 bin 838 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

İZLANDA

İzlanda'da her gün bildirilen yeni vaka sayısı, son 3 hafta içinde yüzde 91'den fazla arttı.

İzlanda'da bildirilen günlük vaka sayısıyla koronavirüs salgınının zirvesinde. Ülkede her gün ortalama 167 yeni vaka kaydediliyor.

Pandemi başladığından beri ülkede 15 bin 741 vaka kaydedilirken, 34 kişi koronavirüs sebebiyle öldü.

NORVEÇ

Norveç'te son günlerde tespit edilen vaka sayıları salgında yeni bir zirve yaşanıyor. Günlük 2 bin 300'den fazla vaka kaydediliyor, bu rapor edilen en yüksek günlük ortalama.

Pandemi başladığından beri ülkede 228 bin 524 vaka tespit edildi, 951 kişi hayatını kaybetti.

HOLLANDA'DA REKOR VAKA

Hollanda'da son 24 saatte 19 bin 274 ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 19 bin 274 oldu. Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 2000'i aşarken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 380 olduğu kaydedildi.

Hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini bildirmişti.

İlave tedbirlere rağmen vaka sayılarındaki artışı önleyemeyen hükümet, 13 Kasım'dan 4 Aralık'a kadar geçerli olacak şekilde 3 hafta kısmi kapanmaya gidilmesi kararı almıştı.

AVUSTURYA'DA AŞISIZLARA KISITLAMA BAŞLADI

Avusturya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmamış ve son 6 ayda hastalığı geçirmemişler için bazı durumlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Günlük vaka sayılarının 10 binin üzerine çıktığı ülkede özellikle sağlık sisteminin çökmesini önlemek ve aşı yaptırmayanların aşıya yönelmesini teşvik etmek amacıyla aşı yaptırmamışlara yönelik sert önlemler hayata geçirildi.

Kovid-19’a karşı yürütülen mücadele kapsamında dünya genelinde ilk defa aşı yaptırmamışlara yönelik uygulanacak karar, ülkede yaklaşık 2 milyon kişiyi etkilerken, 12 yaş altı çocuklar kısıtlamadan muaf tutuluyor.

Buna göre 10 gün sürmesi planlanan yeni uygulama kapsamında, hastalığı geçirmemiş ve aşısız kişilerin, günlük zaruri ihtiyaçlarını giderme, iş, eğitim, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gitmek gibi gerekçeler dışında dışarı çıkmalarına izin verilmiyor.

Kovid-19 önlemleri karşıtlarının yeni kararları hafta sonu protesto etmesi bekleniyor.

Avusturya’da son 24 saatte 11 bin 889 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 971 bin 541’e çıktı. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 artışla 11 bin 746’ya yükseldi.

YASAĞI UYMAYANLAR PARA CEZASI

Tüm gün uygulanacak kısıtlamalara uyulup uyulmaması emniyet güçleri tarafından yoğun bir şekilde kontrol edilirken, karara aykırı davranan bireyler, 1450 avroya, işletmeler ise 3 bin 600 avroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Öte yandan federal düzeyde alınan kararlara ek olarak Viyana gibi bazı eyaletler salgınla mücadelede daha sert uygulamaların hayata geçirileceğini duyurdu.