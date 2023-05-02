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ABD'li senaristler greve gidiyor: Anlaşma sağlanmazsa tüm dizi platformları etkilenebilir!

Amerikan Yazarlar Birliği, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle geniş çapla bir greve gidiyor. Amerikan Yazarlar Birliği ve Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği arasında anlaşma sağlanamazsa ABD merkezli Netflix, Amazon HBO gibi tüm dizi platformları grevden etkilenebilir.

ABD'li senaristler greve gidiyor: Anlaşma sağlanmazsa tüm dizi platformları etkilenebilir!
HABERTURK.COM / Reuters

ABD'deki senaristler ve içerik üreticileri prodüksiyon şirketleriyle modern medya ortamına uygun çalışma koşullarının sağlanması için geniş bir greve gidiyor.

Film, komedi, bölümsel içerik üreticileri gibi alanlardan yazarları temsil eden Amerikan Yazarlar Birliği (WGA) ile Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) arasındaki müzakerelerin 2 Mayıs'ta (bugün) başlayacak. AMPTP, tüm büyük stüdyolar ve yüzlerce yapım şirketi adına pazarlık yapıyor.

Amerikan Yazarlar Birliği, tarafından yapılan açıklamada, "Şirketlerin davranışları, bu ekonomik düzende mesleğin değerini düşürücü hale geldi." denildi.

Diğer yandan Netflix, Walt Disney gibi şirketleri temsil eden Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği, müzakerelerde cömert bir artış yapılacağını dile getirdi.

11 bin 500 üyesi bulunan sendika, çalışma koşullarının katlanılmaz olduğunu aktardı. WGA ile AMPTP arasında anlaşma sağlanamazsa önümüzdeki aylarda vizyona girecek sinema filmlerinden ABD merkezli Netflix, Amazon, Apple ve HBO gibi tüm dizi platformlarının etkilenmesi mümkün.

2007-2008 yıllarında WGA'nın gerçekleştirdiği grev, 100 gün sürmüş ve bu 2,1 milyar dolar zarar mal olmuştu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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