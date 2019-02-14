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Hollywood yıldızlarının birlikteliklerinin birçoğu ne yazık ki ayrılıkla bitiyor. Ancak ünlüler dünyasında peri masallarına taş çıkartan asırlardır devam eden birliktelikler de yaşanmıyor değil. Gelin o zaman Hollywood'un parmakla gösterilen çiftlerine bakalım. İşte yıllar geçse de aşklarını yitirmeyen en uzun evlilikler...
Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness, 23 yıl
Justin Timberlake ve Jessica Biel, 12 yıl
Ellen DeGeneres ve Portia de Rossi, 14 yıl
Neil Patrick Harris ve David Burtka, 15 yıl
Seth Rogen ve Lauren Miller, 15 yıl
Matt Damon ve Luciana Barroso 16 yıl
Sacha Baron Cohen ve Isla Fisher, 17 yıl
Harrison Ford ve Calista Flockhart, 17 yıl
Amy Adams ve Darren Le Gallo, 18 yıl
Anna Kournikova ve Enrique Iglesias, 18 yıl
Viola Davis ve Julius Tennon, 19 yıl
Julia Roberts ve Daniel Moder, 19 yıl
Beyonce ve Jay-Z, 19 yıl civarı
Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas, 20 yıl
Cindy Crawford ve Rande Gerber, 21 yıl
David ve Victoria Beckham, 22 yıl
Colin Firth ve Livia Giuggioli, 22 yıl
Will Smith ve Jada Pinkett Smith, 24 yıl
Steve Carell ve Nancy Walls 24 yıl
Elizabeth Banks ve Max Handelman, 25 yıl
Kyra Sedgwick ve Kevin Bacon, 30 yıl civarı
Tom Hanks ve Rita Wilson, 31 yıl civarı
Bryan Cranston ve Robin Dearden, 32 yıl
Goldie Hawn ve Kurt Russell, 36 yıl
Felicity Huffman ve William H. Macy, 37 yıl civarı
Ringo Starr ve Barbara Bach, 38 yıl
Meryl Streep ve Don Gummer, 41 yıl
Denzel ve Pauletta Washington, 42 yıl
Jeff Bridges ve Susan Geston Bridges, 44 yıl
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