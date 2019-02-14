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Hollywood'un zamana direnen en uzun birliktelikleri

Giriş: 14.02.2019 - 11:14 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Ünlü yıldızların birliktelikleri genelde kısa sürse de peri masallarına taş çıkartan birliktelikler de yaşanmıyor değil. Gelin o zaman Hollywood'un parmakla gösterilen, mutlulukları tüm dünyaya örnek olmuş çiftlerine göz atalım. İşte Hollywood'un zamana direnen en uzun birliktelikleri...

  • 1Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Hollywood yıldızlarının birlikteliklerinin birçoğu ne yazık ki ayrılıkla bitiyor. Ancak ünlüler dünyasında peri masallarına taş çıkartan asırlardır devam eden birliktelikler de yaşanmıyor değil. Gelin o zaman Hollywood'un parmakla gösterilen çiftlerine bakalım. İşte yıllar geçse de aşklarını yitirmeyen en uzun evlilikler...

    Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness, 23 yıl

  • 2Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Justin Timberlake ve Jessica Biel, 12 yıl

  • 3Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Ellen DeGeneres ve Portia de Rossi, 14 yıl

  • 4Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Neil Patrick Harris ve David Burtka, 15 yıl

  • 5Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Seth Rogen ve Lauren Miller, 15 yıl

  • 6Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Matt Damon ve Luciana Barroso 16 yıl

  • 7Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Sacha Baron Cohen ve Isla Fisher, 17 yıl

  • 8Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Harrison Ford ve Calista Flockhart, 17 yıl

  • 9Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Amy Adams ve Darren Le Gallo, 18 yıl

  • 10Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Anna Kournikova ve Enrique Iglesias, 18 yıl

  • 11Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Viola Davis ve Julius Tennon, 19 yıl

  • 12Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Julia Roberts ve Daniel Moder, 19 yıl

  • 13Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Beyonce ve Jay-Z, 19 yıl civarı

  • 14Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas, 20 yıl

  • 15Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Cindy Crawford ve Rande Gerber, 21 yıl

  • 16Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    David ve Victoria Beckham, 22 yıl

  • 17Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Colin Firth ve Livia Giuggioli, 22 yıl

  • 18Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Will Smith ve Jada Pinkett Smith, 24 yıl

  • 19Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Steve Carell ve Nancy Walls 24 yıl

  • 20Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Elizabeth Banks ve Max Handelman, 25 yıl

  • 21Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Kyra Sedgwick ve Kevin Bacon, 30 yıl civarı

  • 22Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Tom Hanks ve Rita Wilson, 31 yıl civarı

  • 23Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Bryan Cranston ve Robin Dearden, 32 yıl

  • 24Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Goldie Hawn ve Kurt Russell, 36 yıl

  • 25Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Felicity Huffman ve William H. Macy, 37 yıl civarı

  • 26Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Ringo Starr ve Barbara Bach, 38 yıl

  • 27Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Meryl Streep ve Don Gummer, 41 yıl 

  • 28Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Denzel ve Pauletta Washington, 42 yıl

  • 29Hollywood'un en uzun birliktelikleri
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    Jeff Bridges ve Susan Geston Bridges, 44 yıl

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