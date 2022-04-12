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Elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarına hız veren Japon otomobil üreticisi Honda, otomobil üretimindeki elektrifikasyon sürecine yönelik yeni girişimlerini paylaştı.

Buna göre, geçmişte organizasyonunu motosiklet, otomobil ve güç ürünlerine göre bölen Honda, yeni organizasyon alanlarını ise elektrikli ürünler ve hizmetler, pil, enerji, Mobil Güç Paketi, hidrojen ve tüm temel alanları birbirine bağlayan yazılım/bağlı teknolojiler şeklinde değiştirdi.

Japon şirket, elektrikli araç çağındaki en önemli zorluğun pillerin küresel tedariki olduğunu belirterek, akü tedarik stratejisi için iki temel yaklaşımını da duyurdu.

Bu kapsamda, birinci olarak Honda, dış ortaklığı güçlendirerek her bölgede sıvı lityum iyon pillerin tedarik edilmesini sağlayacak. Yapılan açıklamaya göre, Kuzey Amerika'da ultium pillerini General Motors'dan tedarik edecek Honda, General Motors'dan ayrı olarak pil üretimi için bir ortak girişim şirketi kurma olasılığını araştırıyor.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin için de stratejisini açıklayan Honda, batarya üreticisi CATL ile iş birliğini güçlendirirken,Japonya da ise Envision AESC'den mini elektrikli araçlar için pil tedarik edeceğini duyurdu.

Honda, yeni nesil pillerin araştırma ve geliştirmesini de hızlandıracağını kaydederek, şu anda geliştirmekte olduğu tamamen katı hal pilleri 2024 baharında çalışır hale getirmek amacıyla da yaklaşık 343 milyon dolar yatırım ile bir üretim hattı oluşturacağını bildirdi.

64 MİLYAR DOLAR BÜTÇE AYIRACAK

Honda, yeni elektrikli modellerini piyasaya sunmak için de özel planlamalar yaptığını duyurdu. Bu kapsamda, Honda, 2020'lerin ikinci yarısına kadar her bölgenin pazar özelliklerine göre uyarlanmış ürünler sunacak.

Japon şirket Kuzey Amerika'da General Motors ile ortaklaşa geliştirmekte olduğu iki orta ve bir büyük boyutlu elektrikli modelini 2024’te tanıtacak. Çin'de ise 2027 yılına kadar toplam 10 yeni elektrikli otomobil modeli yollara çıkacak. Honda kendi evi Japonya'da ise 2024'ün başlarında ilk olarak hafif ticari elektrikli modelini piyasaya sürecek.

Kuzey Amerika'da uygun maliyetli bir elektrikli otomobili 2027'de yollara çıkarmayı hedefleyen Honda, 2030 yılına kadar ise dünya çapında 30 elektrikli otomobili satışa çıkaracak. Honda, elektrikli otomobil üretim kapasitesini de 2030'da kadar 2 milyon adede çıkarmayı planlıyor. Şirket bu kapsamda Çin'in Wuhan ve Guangzhou kentlerine elektrikli üretim tesisi kuracak.

Açıklanan plan kapsamında, Honda, araştırma ve geliştirme harcamaları için yaklaşık 64 milyar dolar bütçe ayıracak. Japon şirketin, tüm Ar-Ge alanlarından elektrifikasyon ve yazılım alanlarına yaklaşık 40 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı da bildirildi.



