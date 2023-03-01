Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Hong Kong'da maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Kovid-19 salgını nedeniyle kamuya açık alanlarda sıhhi maske takılmasını zorunlu kılan uygulamaya bugünden itibaren son verdi.

Hong Kong'da maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırıldı
AA

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee, yaptığı açıklamada, maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla kentte yaşamın normale döndüğünü, yeni yılda ekonominin canlandırılmasına öncelik vereceklerini vurguladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Haziran 2020'de getirilen kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu, Çin hükümetinin "sıfır vaka" olarak adlandırdığı katı salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin Hong Kong'da uygulanmaya devam eden son kararlarından biriydi.

Kararın ardından kentte maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırılmış oldu.

Hong Kong medyasında yer alan haberlerde, zorunlu olmamasına rağmen bugün kent sakinlerinin çoğunun açık alanlarda maske takmayı sürdürdüğü bildirildi.

Pekin yönetimi, Aralık 2022'de Çin anakarasındaki salgın kontrol tedbirlerinin büyük ölçüde gevşetilmesine karar vermiş, 8 Ocak 2023'ten itibaren de sınırlarını dış dünyaya açmıştı.

Hong Kong hükümeti de merkezi hükümeti izleyerek tedbirleri aşamalı olarak gevşetme yoluna gitmişti.

Maske takma zorunluluğu, Çin anakarasında kapalı alanlardaki bazı toplantı ve organizasyonlar dışında kaldırırken Hong Kong'da sürdürülüyordu.

Kentte maske zorunluluğuna uymadığı tespit edilenlere 5 bin Hong Kong dolarına (yaklaşık 640 dolar) kadar para cezası verilebiliyordu.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Koca: 1 dakika 53 saniye için özür dilerim
SAĞLIK Bakan Koca: 1 dakika 53 saniye için özür dilerim
Ispanağın demir oranı gerçekten yüksek mi? Ispanağın demir oranı sanıldığı kadar yüksek değil!
SAĞLIK Ispanağın demir oranı aslında ne kadar?
Çocuklarda bu beslenme türüne dikkat: Zeka geriliği yaparak göz, kalp ve dolaşım sisteminde ciddi sorunlara neden oluyor!
SAĞLIK Zeka geriliği yaparak göz, kalp ve dolaşım sisteminde ...
Araştırma: Günde 11 dakika tempolu yürümek her 10 erken ölümden birini önleyebilir
SAĞLIK Günde 11 dakika! Kanser ve erken ölüm riskini ...
Mart ayında tüketilmesi gereken meyve, sebze ve balıklar
SAĞLIK Mart ayında ne yenir?
Yeni bir araştırma uykusuzluğun beyni iki yıla kadar yaşlandırdığını gösteriyor
SAĞLIK Uykusuz kalmak beyni yaşlandırıyor
Kızılay'dan kan açıklaması: Kızılay kan ürünü satmaz
SAĞLIK Kızılay'dan kan açıklaması: Kızılay kan ürünü satmaz
KAÇUV'dan deprem bölgesindeki tedavi gören çocuklara önemli destek
SAĞLIK KAÇUV'dan deprem bölgesindeki tedavi gören çocuklara ...
Zemin katta oturanlar depremde 15. saniyeye kadar bulundukları yerden çıkma pratiği yapsın, yüksek binalarda oturanlar yaşam üçgeni oluştursun
SAĞLIK Bu 2 öneri depremde hayatınızı kurtarabilir 
Yapay zeka ile tasarlanmış ilk Covid-19 ilacının klinik denemeleri başladı
SAĞLIK Yapay zeka ile tasarlanmış ilk Covid-19 ilacının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.