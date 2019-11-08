Hong Kong'da, yaklaşık 5 ay önce, suçluların ana karaya iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto için başlatılan gösteriler hız kesmeden sürüyor.

Son olarak 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Chow Tsz-Lok'un, polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesinden kaçmak isterken sığındığı çok katlı otoparktan düşerek hayatını kaybettiği açıklandı.

Chow'un ölümüne ilişkin net bir açıklama yapılmazken, olaydan güvenlik güçlerini sorumlu tutan binlerce gösterici kent merkezinde toplanarak polisin aşırı güç kullanımını protesto etti.

Yerel kaynaklar, Chow'un ölümünün ardından gösterilerin şiddetlenmesinden endişe duyulduğunu belirtiyor.

Hong Kong yerel yönetimi, gencin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını vurguladı. Hükümet sözcüsü, Chow'un ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyulduğunu ifade ederek, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, Haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Temmuz'da tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor. 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong'un son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.