Hong Kong'un 19 katlı devasa yapısı Canavar Bina

İşlek caddeleri ve gökdelenleriyle Hong Kong'un canlı hayatı tüm dünyada meşhur ancak bu yoğunluğun pek de bilinmeyen başka açıları da bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Quarry Bay'de bulunan ve yerel halkın "Canavar Bina" ismini taktığı ve ilginç bir mimariye sahip olan bu yapı.

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Canavar bina, aslında tek bir bina değil; beş bağlantılı yapıdan oluşan E şeklinde bir kompleks. 19 katlı binada 6 bin 840 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Binanın üst katları konut olarak kullanılırken, alt katları ise çeşitli şeyler satan dükkanlardan oluşuyor. Bina, 1960'larda yaşanan nüfus patlaması sırasında, düşük gelire sahip olan vatandaşların, devlet desteği ile ev sahibi olması için inşa edildi.