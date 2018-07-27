Honka - Hjk Helsinki karşılaşma önü

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. Honka, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Hjk Helsinki takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Honka 33 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Hjk Helsinki 45 puanda ve 1. sırada. Honka, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Hjk Helsinki, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 301 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Honka kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, Hjk Helsinki sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Honka önceki hafta Hjk Helsinki mücadelesinde 2-1 kazandı.

Hjk Helsinki ise Honka maçında 2-1 yenildi.

Honka, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 10 gol yedi.

Hjk Helsinki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Hjk Helsinki, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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