Honka - Lahti maç önü

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. Honka, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Lahti takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Honka 38 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Lahti 35 puanda ve 5. sırada. Honka son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lahti, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 336 kodlu maçı oynayanlar; Honka galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Lahti galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Honka önceki hafta IFK Mariehamn mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Lahti ise RoPS maçında 1-2 yenildi.

Honka, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 12 gol yedi.

Lahti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lahti, 8 gol atarken 9 gol yedi.

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