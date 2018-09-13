Gözünüzden sakındığınız bebekleriniz için kullandığınız krem ve şampuanların parfüm ve koku içerip içermediğine dikkat edin. Çünkü çoğunda hormon sisteminin işleyişini bozup hastalıklara davetiye çıkartan hormon bozucular olabilir. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, sadece bebeklerle ilgili konularda değil günlük yaşayışımızda kullandığımız her ürünle ilgili aynı şüpheyi duyar olduk. Peki hormon bozucular ne yapıyor? “Endokrin sistem ve hormonlarımız; büyüme, gelişme, üreme, metabolizma ve davranış gibi vücudumuzun bütün temel fonksiyonlarını kontrol ediyor. Kanda çok küçük miktarlarda taşınan hormonlar her bir hücremize ne yapması gerektiğini söyleyen sinyaller olarak tanımlanıyor. Hormon sistemimizin normal çalışmasını engelleyen ve ‘hormon bozucular’ olarak adlandırılan dışarıdan aldığımız kimyasal maddeler ise bu düzenli işleyişi bozuyor.”

Bu sözlerin sahibi hormonlar ve hastalıklar konusunda Avrupa Endokrinoloji Derneği’nin 3 yöneticisinden biri olarak Mart ayında Avrupa Parlamentosu’nda bir konuşma yapan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız. Yıldız, toplantının amacının hormonal hastalıkların Avrupa’da ki önemini vurgulamak ve politika yapıcılara bilimsel veriler sunarak Avrupa Parlamentosu’nun bu konuya ayıracağı kaynağın artırılması olduğunu söylüyor.

ÜREME SİSTEMİNDEN DİYABETE KADAR ETKİ ALANLARI VAR

Hormon bozucular, vücudumuzdaki hormonları taklit ederek başta kadın ve erkek üreme sistemi hastalıkları, kısırlık, erken ergenlik, obezite, diyabet ve kanser olmak üzere son yıllarda artan pek çok hastalığın gelişimine yol açıyor. “Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism” dergisinde yayınlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre hormon bozucu kimyasal maddelere maruziyetin hastalık yükü, Avrupa Birliği’nde yıllık 150 milyar avronun üzerinde bir maliyet getiriyor.

İŞTE HORMON BOZUCULAR!

Hormon bozuculara maruziyet için en kritik dönemlerin; anne karnı, erken çocukluk, ergenlik ve gebelik olduğu belirtiliyor. Her gün yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz su, kullandığımız temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ile endüstriyel ürünler cildimiz ve soluduğumuz hava aracılığıyla çok sayıda kimyasal hormon bozucuya maruz kalmamıza neden oluyor. Peki günlük yaşamımızın içine girmiş bu tehlikelerden korunmanın yolları var mı? Aşağıda basit önlemlerle riski azaltmaya yarayan önerileri bulacaksınız.

BU ÖNLEMLERİ MUTLAKA ALIN!

*Yemeklerden önce ellerinizi yıkayın.

*Evlerinizde sık toz alın ve yine sık elektrikli süpürge kullanın.

*Plastik kullanımını mümkün olduğunca azaltıp plastik kap yerine cam ya da çelik tercih edin.

*İçme suyunuzu cam veya Bisfenol A (BPA) içermeyen şişelerde saklayın.

*Gebelikte mutlaka yeterli miktarda iyot alın.

*Bebek ve çocuk bakımında parfüm - koku içeren krem ve şampuanlardan uzak durun.