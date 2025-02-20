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        Haberler Gündem Güncel Horoz dövüşü cezası: 129 bin 458 lira | Son dakika haberleri

        Demre'de horoz dövüştürenlere 129 bin 458 lira ceza

        Antalya'nın Demre ilçesinde horoz dövüştüren 14 kişiye 129 bin 458 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:56 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:56
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        Horoz dövüşü cezası: 129 bin 458 lira
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        Antalya'nın Demre ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.T.V'nin ilçedeki serasında horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

        Ekiplerce yapılan kontrolde 8 horoz muhafaza altına alındı, horozları dövüştürdükleri belirlenen 14 kişiye toplam 129 bin 458 lira ceza kesildi.

        Horozlar, veteriner hekim tarafından yapılan muayenenin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

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