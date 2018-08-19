Horsens - Aalborg maç önü

Horsens ve Aalborg, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Horsens 5 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Aalborg 12 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Horsens, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Aalborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 729 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Horsens kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.90, Aalborg sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Horsens son hafta oynanan Midtjylland maçında 1-0 yenildi.

Aalborg, Brondby karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Horsens, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

Aalborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aalborg, 2 gol atarken 4 gol yedi.

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