Yeni dizi seyirciyi Sophie ve sıkı sıkıya bağlı arkadaş grubunun tam ortasına, 2021 yılına geri götüren bir hikaye olacak. Onlar, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını anlatacak.

Yeni dizinin, orijinal hikayeyle bağlantılı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Dizinin senaristleri ise, 'Love, Victor' dizisinin de yaratıcıları olan Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger.