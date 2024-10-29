Hozat'ta irtibat birimi açıldı

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Hozat ilçesinde vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla irtibat birimi açtı.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, birimin ilçede halkı için büyük kolaylık sağlayacağını söyledi. Vatandaşlara hizmet etmenin sadece görev değil aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğuna vurgu yapan Özdemir, şunları söyledi:

"Hozat ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız artık işlemlerini gerçekleştirmek için Pertek ilçesine gitmek zorunda kalmadan, tüm işlemlerini kolayca bu irtibat noktasında yapabilecekler. Kadınlar, çocuklar, engelli bireyler, yaşlılar, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her biri bu birimde ihtiyaç duydukları desteğe rahatlıkla ulaşabilecek.