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Hrant Dink cinayeti sanığı Erhan Tuncel'in avukatı tahliye edildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin sanığı Erhan Tuncel'in FETÖ soruşturmasında tutuklanan avukatı Erdoğan Soruklu tahliye edildi

12.09.2018 - 12:35 | Güncelleme: AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan, Hrant Dink cinayeti davasının sanığı Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklu yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma ihtimali ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdoğan Soruklu'nun ve avukatının katıldığı öğrenildi.

Duruşmada, sanık Soruklu'nun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiği ve tahliyesini talep ettiği belirtildi.

Mahkeme heyeti, sanık Soruklu'nun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma ihtimali ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, adli kontrol hükümleri kapsamında, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede, Hrant Dink cinayeti davasının sanığı Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu'nun OHAL kapsamında kapatılan İhracatçı ve Sanayı̇cı̇ İşadamları Derneğı̇'nin ası̇l üyesi olduğu, kızı Tuğçe Soruklu'nun OHAL kapsamında çıkarılan KHK ı̇le kapatılan özel Dr. Zeynel Abı̇dı̇n Erdem Anadolu Lı̇sesı̇'nde 2015/2016 eğı̇tı̇m yılında kaydının bulunduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanığın FETÖ/PDY terör örgütü ı̇le iltı̇saklı olan şahıslarla ve ByLock kullanan şüphelilerle yoğun irtibatının bulunduğu ve 7 Haziran 2015'teki seçimlerde örgüte müzahir Cı̇han Haber Ajansı'na seçı̇m sonuçlarıyla ilgili bilgi aktardığı ifade edilerek, Soruklu'nun FETÖ'ye ait kanalların Digiturk'ten çıkarılmasından sonra 8 Ekim 2015'te üyeliğini iptal ettirdiği, Bank Asya'daki hesabında 2014'te ciddi oranda meblağ artışı olduğu anlatılıyor.

İddianamede, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne 25 Şubat 2017 tarihinde gelen Soruklu'ya ilişkin "Esenler Tekstilkent'te Erdoğan Soruklu Avukatlık Bürosunun Sahibi Avukat Erdoğan Soruklu'nun FETÖ/PDY Terör Örgütü içinde hareket ettiği, ofisinde cemaatçilerle toplandığı, cemaatçi avukatları işe aldığı ve 15 Temmuz'dan sonra da hala cemaatçilerin avukatlığını üstlendiği, yanında çalışan avukatlardan Onur Çeliktaş isimli şahsın cemaatte ev abiliği yaptığı, örgütün illegal işlerini yürüttüğü, Onur ve eşinin cemaat evliliği yaptıkları, eşinin de cemaat ablası olduğu, Onur isimli şahsın da cemaatçilerin avukatlığını hala devam ettirdiği'' şeklindeki ihbara yer veriliyor.

İfadesinde, Onur Çeliktaş'ın yanında çalışan bir avukat olduğunu, kendisini pek tanımadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Soruklu'nun ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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