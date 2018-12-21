Hrant Dink davasında Celepoğlu ve Karakaya tahliye oldu

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılandığı davada 2 sanığın tahliyesine karar verildi.
AA'nın haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mahkeme heyeti taleplerin alınmasının ardından ara kararlarını açıkladı.
Mahkeme heyeti, hakkındaki iddialar ve isnatlar ile savunmasına konu dosyaya toplanan bilgi ve belgeler ışığında mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak sanık meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile meslekten ihraç edilen astsubay Yavuz Karakaya'nın tahliyesine hükmetti. Kararda, Celepoğlu'nun Yargıtay 16. Ceza Dairesinde MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "darbeye teşebbüs" suçundan 29 Kasım 2015'den beri tutuklu yargılandığı, bu dava dosyasında tutukluluk süresinin uzatılmasında zorunlu bir halin bulunmadığı belirtildi.
Sanık Karakaya'nın, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 27 Temmuz 2016'dan beri tutuklu olarak yargılandığı hatırlatılarak, Karakaya'nın da bu dava dosyasında tutukluluk süresinin uzatılmasında zorunlu bir halin bulunmadığına değinildi.
Heyet, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün, tutuklu bulundukları suçların cezalarının ağırlığı ve hukuki durumlarında lehe bir değişikliğe rastlanılmamasını da gerekçe göstererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Heyet, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanıkların yakalama kararlarının infazının beklenilmesine hükmederken, haklarında gıyabi tutuklama kararı bulunan sanıklar Halil İbrahim Koca, Adem Yavuz Arslan ve Fetullah Gülen'in iade süreçlerinin ikmalinin beklenilmesini kararlaştırdı.
Bir sonraki celsede dinlenilmek üzere bir kısım tanıklar hakkında davetiye çıkarılmasına karar veren heyet, duruşmayı 12-13 ve 14 Mart'ta yapılmak üzere erteledi.
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