Edinilen bilgiye göre, Konya’daki ikametinde öğle saatlerinde kalp krizi geçiren İsmet Koç, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Koç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Koç’un naaşı yarın (Pazartesi) saat 12.00'da Konya Parsana Camii Namazgahı’nda kılınacak cenaze namazı sonrasında Musalla Mezarlığı’nda defnedilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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