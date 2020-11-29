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HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç'un acı günü

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç'un babası İsmet Koç kalp yetmezliği sonucu 91 yaşında hayatını kaybetti.

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç'un acı günü
HABERTURK.COM

Edinilen bilgiye göre, Konya’daki ikametinde öğle saatlerinde kalp krizi geçiren İsmet Koç, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Koç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Koç’un naaşı yarın (Pazartesi) saat 12.00'da Konya Parsana Camii Namazgahı’nda kılınacak cenaze namazı sonrasında Musalla Mezarlığı’nda defnedilecek.

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