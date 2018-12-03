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Bazı yer birinci bölge adli yargı hakimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları, HSK Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlandı.
HSK'nin internet sitesinde yayımlanan kararname ile Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 17 Aralık itibarıyla faaliyete geçirilmesi kararlaştırıldı.
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 2 heyet halinde çalışması, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Ankara 13. ve 14. Sulh Hukuk Mahkemeleri ile Ankara 2. İnfaz Hakimliğinin 17 Aralık itibarıyla faaliyete geçirilmesine karar verildi.
Kararname ile ayrıca Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, kamuoyunda 2010 KPSS davası olarak bilinen davalar dışında açılacak diğer dosyalar bakımından 30 Haziran 2019'a kadar tevziye kapatılması kararlaştırıldı.
İSTANBUL'A YENİ MAHKEMELER
Kararname ile İstanbul'da yeni mahkemeler kuruldu ve bu mahkemelerin üyeleri de belirlendi.
Buna göre, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul 17. Sulh Hukuk Mahkemesi, İstanbul 26. ve 27. Asliye Hukuk Mahkemeleri ile İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Aralık itibarıyla faaliyete geçirilecek.
Kararname uyarınca İzmir'deki ağır ceza mahkemesi sayısı artırıldı. İzmir 20, 21, 22. ve 23. Ağır Ceza Mahkemeleri 17 Aralık itibarıyla faaliyet gösterecek.
Şanlıurfa 8. Ağır Ceza Mahkemesi de aynı tarihte faaliyete başlayacak.
Kararname ile ayrıca Adana, Antalya, Alanya, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, İzmir'in de arasında bulunduğu bazı yerlerde yeni asliye ceza, asliye hukuk, aile, iş, sulh hukuk mahkemeleri ile yeni sulh ceza hakimlikleri kuruldu.
HSK kararnamesi ile yeni kurulan mahkemelerin üyeleri belirlendi, mevcut mahkemelerin hakimlerinin yetkilendirilmesi yapıldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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