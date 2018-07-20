Hakimler Savcılar Kurulu'nun merakla beklenen ve 3 bin dolayında hakim ve savcıyı kapsaması beklenen yaz kararnamesi yine ertelendi.

HSK daha önce 3 bin dolayında hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirileceği yaz kararnamesinin 11 Temmuz'a kadar yayımlanacağını açıkladı. Ancak Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimleri nedeniyle bu tarih bugüne çekildi. Yeni Yargıtay üyeleri geçtiğimiz Pazartesi seçilebildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre tüm mesaisini bu seçimlere harcayan Kurul, kararname açıklamayı bugün da tamamlayamayınca yeni bir erteleme kararı aldı.

HSK'dan ertelemeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, adlî ve idarî yargı 2018 yılı ana kararnamelerinin 20 Temmuz 2018 tarihine kadar ilan edileceği daha önce duyurulmuş ise de; Yargıtay ve Danıştay Üye seçimlerinin gündeme gelmesi nedeniyle kararname çalışmaları uzamış olup, söz konusu kararnamelerin 23-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında sonuçlandırılması plânlanmıştır. Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur" denildi.

YARGITAY ÜYESİ SEÇİLENLERİN YERİNE

HSK hafta başında Yargıtay'a 100, Danıştay'a ise 12 üye seçmişti. Yaz kararnamesi ile bu isimlerin yerine de görevlendirmeler yapılacak. Bir kısmı halen yüksek yargı seçimi nedeniyle boş bulunan çok sayıda ilin başsavcı da yaz kararnamesi ile değiştirilecek.

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