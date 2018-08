HT Akademi başladı

Ciner Medya Grubu, Habertürk'ün stratejik dönüşüm vizyonu kapsamında çalışanlarının dijital yayıncılık, farkındalık ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla HT Akademi adında bir eğitim programı başlattı. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü işbirliği ile gerçekleştirilecek program kapsamında, Ciner Medya Grubu çalışanlarına bölümlere göre özelleştirilmiş eğitim verilecek. Ardından da katılımcılara sertikaları dağıtılacak. Bu kapsamda, HT Akademi'nin ilk gün açılışı, dün Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez kampüsünde gerçekleştirildi. Açılışa, Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Kürşad Oğuz, Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Ciner Medya Bilgi Grubu Başkanı ve Dijital Yayınlar Genel Müdürü Dr. Mahmut Kurşun ile Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat katıldı. "CİNER MEDYA BÜNYESİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ BAŞLATTIK" HT Akademi'nin açılışında konuşan Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, "Öğrenmenin yaşı yok. Her aşamada öğreneceğimiz şeyler var. Hepimizin kendimizi yeniden forme etmek için oluşan şartları değerlendirme zorunluluğumuz var. Bu zorunluluğun bir parçası olarak bugün buradayız. Çağımız artık dijital çağ olarak adlandırılıyor. Bu beraberinde bir takım zorunluluklar getiriyor ve biz bu zorunluluğun farkına vardık. Kendini bu çağ uyduramayan, bu çağın anlayışına iş yapma biçimine uyduramayanların geride kalacaklarının farkındayız. Bu amaçla Ciner Medya bünyesinde dijital dönüşüm projesini dönemini başlattık. Amerika'da yapılan araştırmalarda, şirketlerin yaklaşık yüzde 60'ı önümüzdeki 3 ile 6 ay içerisinde gündemlerinde dijital dönüşüm projesi olduğunu söylüyorlar. Dijital dönüşüm sadece bir fantezi, sadece bir kendini yenileme ihtiyacı sonucunda doğmuyor. Aynı zamanda firmalar için gerçek kazanç sağlayan bir olgu. Biz de bunu tespit ettik ve bu tespitin sonucunda dijital dönüşüm sürecimizi ilan ederek başlattık. Bunun bir adımı artık 20'inci yüzyılın teknolojisi olarak adlandırdığımız yazılı basın faaliyetimizi sonlandırarak haberciliği, gazeteciliği tümüyle televizyon ve dijitalde yoğunlaştırma yönünde bir dönemi başlattık. Bu hem zihniyet değişimini hem de iş yapma biçimi ve anlayışınının değişmesini gerektiriyor. Bu da kişilerin kendisini değiştirmesiyle alakalı bir şey. Sadece işi değiştirmiyoruz. Aynı zamanda kendimizi de değiştirmemiz gerekiyor. İşte bu değişim düşüncesinin bir parçası olarak Ciner Medya bünyesinde HT AKADEMİ inşa edildi. Bu eğitimi de bugün başlatmış bulunuyoruz. Bu uzun soluklu bir süreç. Umar ve dileriz ki bu sürecin sonunda burada bulunan arkadaşlar aynı zamanda geleceği temsil eden arkadaşlar olacak. Başarıları diliyorum" dedi.

"MEDYANIN GELENEKSEL YÖNTEMLERLE HİZMET ETMESİ BEKLENEMEZ" Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ise Habertürk ile iş ortağı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Üniversitelerin temel görevlerinden biri sektörlerin ihtiyacına yanıt verebilecek üstün yetkinliklerle donatılmış insan kaynağı yetiştirmektir. Bu ve benzer iş ortaklıklarının üniversite ile sektörleri biraraya getiren ve yetişmiş kalifiye insan kaynağı ihtiyacını karşılayan modeller olduğunu düşünüyorum. Kadir Has Üniversitesi bugüne kadar birçok konuda olduğu gibi medya alanında da dünya çapında dönüşümleri ve gelişmeleri takip ederek ülkemizde bu alanda öncü olmuştur. Teknolojinin itici güç olduğu bir ekonomik düzenden geçerken, medyanın bilinen geleneksel yöntemlerle insanlığa hizmet edebilmesi beklenemez ve düşünülemez. Bizler bu ihtiyacı 2009 yılında gördük ve Yeni Medya bölümünü Türkiye'de ilk kez kurduk. Ve ne mutlu bize ki diğer üniversiteler de bizi takip etti. Yeni Medya kavramı her şeyin iç içe girdiği bugünün dünyasında sadece içerik üretmek, yeni mecralar geliştirmek ya da veri temelinde yayıncılık yapmak olamaz. Tüm bunların ve daha da ortaya çıkacak yeni süreçleri bir araya getirecek iş ve gelir modellerini geliştirmeyi de gerektiriyor. Kadir Has Üniversitesi olarak tüm akademik entellektüel bilgi ve becerilerimiz ve yetkinliklerimizle sizlerle beraber öncü olmayı hedefledik. Ve umarım diğer üniversiteler daha önce yaptıkları gibi bu öncü davranışı örnek alarak bu konuda da başka sektörel üniversite işbirliği örnekleri geliştirirler. Bu işbirliğine katkı ve emeğini koyan her bir arkadaşa yürekten teşekkür ediyorum. Ve Kadir Has Üniversitesi olarak yeni işbirliklerine hazır olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum." "DİJİTALLEŞME ATILMASI GEREKEN BİR ADIM" Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman da eğitimin ve devamlı öğrenme arzusunun önemine dikkat çekti. HT Akademi'nin dijital dönüşüm sürecinde aktif rol oynayacağına vurgu yapan Kahraman, "Artık dünyanın hiçbir yerinde bir insan 40 yıl önce aldığı bir meslek eğitimiyle hayatını tamamlayamacak. Yapılan birçok araştırma gösteriyor ki insanlar 30 yılla 40 yıl arasında değişen aktif ömürlerinde en az 4 veya 5 kez eğitim almak zorunda kalacaklar. 10 yıl önce olmayan 10 tane mesleği burada sayabiliriz. Üzerimizdeki görevlerden birisi de dijital dünyanın zannedildiği gibi yalan dünya anlamına gelmediğini, gerçek dünya olduğunu anlatmak gerekir. O yüzden gazetelerin ve diğer medyaların dijital ortamda yer alması aslında atılması gereken bir adım. Belki bundan önceki bazı denemeler, bazı girişimler başarılı olmadı ama ben Habertürk'ün bu alanda da büyük bir başarı elde edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Ciner Medya Bilgi Grubu Başkanı ve Dijital Yayınlar Genel Müdürü Dr. Mahmut Kurşun: “Global bir oyuncu olarak artık Süper Lig'de değil Şampiyonlar Ligi'nde çok daha farklı noktalara gidebileceğimize eminiz"