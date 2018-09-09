HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
09.09.2018 - 09:11 | Güncelleme:
HT MASA ekibi bu hafta, Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki polemiği, Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı "Dipsiz Kuyum"u, Hadise'nin ablasıyla davalık olmasını, SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'u ve Seda Sayan'ın “Ah Geceler” şarkısını yeniden yorumlamasını masaya yatırdı
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HT MASA ekibi bu hafta, Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki polemiği, Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı "Dipsiz Kuyum"u, Hadise'nin ablasıyla davalık olmasını, SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'u ve Seda Sayan'ın “Ah Geceler” şarkısını yeniden yorumlamasını masaya yatırdı.
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Demet Şener ve İbrahim Kutluay arasında sular durulmuyor. İkili boşandı ancak aralarında dava henüz bitmedi. Esin Övet yazısında “İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza’ aşkını kaleme almış andından Demet Şener’in “Ne aşkı. Aşık olan adam kadının elinden tutar çıkar. Aşk falan yalan. İbrahim daha yeni gelip benim yatağımın yanına oturup ağladı. Benim peşimi bırakmıyor” dedi. Ardından İbrahim Kutluay avukatı aracılığıyla açıklama yapıp “Mahkemeyi etkilemeye çalışıyorlar. Anlatınların tam tersini düşünün” dedi. İkilinin durumu sizce ne olacak?
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ESİN ÖVET: İki tarafın avukatı ile de görüştüm. Anladığım kadarıyla iki tarafta kendi açısından yorumluyor olan biteni. Karışık bir durum var ortada. Davada gizlilik kararı alındığı için de bildiklerimizi anlatılanları yazamıyoruz. O yüzdendir ki bu dava daha bitmez, sonuçlanmaz diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ama iki tarafın çocukları düşünerek hareket etmesinde fayda var. Sonuçta bu çocuklar büyüyecek ve günün birinde iki tarafı suçlayacak. Onu düşünseler iyi olur.
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İPEK DURKAL: Şener daha önce de “İbrahim ayrılık kararından sonra 1.5 ay evden gitmedi. Annemle kendimizi yatak odasına kitliyorduk” açıklaması yapmış, Kutluay yalanlamıştı. Şimdi de “Yatağımın yanına oturup ağladı” diyor. Demek ki Şener kilidi açtı. Niye sürekli yatak odası vurgusu yapıyor onu anlamadım? Anladığım, Şener’in Kutluay ile sevgilisi Edvina Sponza’ya olan kini hiç geçmeyecek hatta her gün daha da büyüyecek.
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OBEN BUDAK: Bu kadar uzun süren bir rüya beraberliğin hop diye ayrılıp olayı kapatacağını düşünmüyoruz öyle değil mi, bu tip olayların yaşanması gayet doğal. Bu hikayede sözüne inanılmayacak kişi İbrahim Kutluay, olayları idare edebileceğini sanıp uzattı ve buraya vardı doğal olarak.
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KADİR KAYMAKÇI: İnsanlar bitmiş bir ilişikiyi neden bu kadar süründürür ki? Neden başkalarının ağızlarına sakız olmayı göze alarak bu kadar şeyi herkesin gözü önünde yaşar? Evliyken başka birine aşık olmuşsun; olabilir. Konuşursun eşinle, anlaşırsın boşanırsın. Aşık olduğu kadının elini tutup ortaya çıkarsın. Ne o var ne öbürü... Yazık ki ne yazık...
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Aleyna Tilki’nin “Dipsiz Kuyum” şarkısını nasıl buldunuz. Arabesk tadında yorumladığı ilk şarkısı oldu. Bir de klipleri kendisi çekmeye devam ediyor. Bu klibi nasıl buldunuz?
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ESİN ÖVET: Aleyna Tilki güzel şarkı yorumluyor. Kendini çok iyi ispat etti. Artık tutulamaz ama keşke klipleri kendi çekme konusunda ısrar etmese. Bu işi bilenlere bıraksa. Herkes her işi iyi yapamaz.
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İPEK DURKAL: Arabesk şarkıların kliplerinde, kadın ve erkeği kavga ettirip, birbirlerine tokat attırıp, eline valizini alıp giden kadınların ardından da erkeklere duvarlara yumruk attırıp ağlatan yönetmenlerden sonra Aleyna’nın yönetmenliğini hayli yaratıcı buldum. Şarkı da güzel bence. Ben sevdim.
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OBEN BUDAK: Şarkılarını kendi çekmesine bayılıyorum ama arabesk söylemesinden hiç hoşlanmadım. Zaten arabeske bulaşmadan ilerleyen popçumuz çok az, onu da arabeske kaptırmak istemezdim.
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KADİR KAYMAKÇI: Uzur süredir bu kadar olmamış bir 'cover' dinlememiştim! Oben'e katılıyorum; Aleyna'nın arabesk söylemesi ne kendisine ne arabeske bir fayda sağlamış! Boşa zaman kaybı. Klip için fazla bir şey söylemek istemiyorum. Eğer konuşursam en değme arabesk şarkıdan bile daha acıklı olur!
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Hadise tarafında da sular durulmuyor. Ablası Hülya Açıkgöz ile olan iş ilişkisini sonlandıran Hadise’den yeni hamle! Popçu, ablasının kendisi üzerinden elde ettiği maddi kazancı geri almak için mahkemeye başvurdu. Abla kardeş kavgasında durum nereye gider sizce?
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ESİN ÖVET: Çok kötü bir durum. Abla-kardeş arasında böyle sevimsiz olayların olması gerçekten üzücü. Bir an önce aralarının düzelmesini tavsiye ediyorum.
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İPEK DURKAL: Hiç öngörülemez şeyler oluyor aile içinde… Demek ki bugüne dek, üstü kapatılan pek çok sıkıntı yaşanıyordu. Annelerinin intihar teşebbüsü de fitili ateşledi. Kim haklı kim haksız bilmediğim için yorum yapmayacağım.
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OBEN BUDAK: Hadise ile çalışan herkes Hadise ve Ablası hakkında o kadar kötü şeyler anlatıyor ki bu kadar bedduanın altında kalmamaları mümkün değildi. Hadise ilk önce ablasının kendisi üzerinden elde ettiği maddi kazancı geri almak için mahkemeye başvuracağına piyasada iki paralık olmuş itibarına bir göz atsa fena olmaz.
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KADİR KAYMAKÇI: Hadise ve ablası Hülya Hanım'a sormak istiyorum, “Kardeşliğinizden bile değerli ne olabilir ki bu hale geldiniz? Para, ün, şöhret ya da başka bir şey kardeşliğinizi satın alabilir mi?” Bu sorulara “Evet” diyorlarsa zaten layıklarını bulmuşlardır...
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Çukur sezonu başlıyor. Çukur’un fragmanını izlediniz mi? Kadroya yeni oyuncular katıldı ve tabii büyük kayıplar olacak. Sizce kimler öldü kimler kalacak?
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ESİN ÖVET: Sabırsızlıkla ve dört gözle bekliyorum bir Çukur fanı olarak. Çukur’un yeni kadrosunda muhteşem oyuncular var.
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İPEK DURKAL: Fragmanı izledim, herkes izlemiş ki sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. ‘Çukur’da neler olacağını önceden kestirmek zor, zaten bu dizi bunun için çok seviliyor.
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OBEN BUDAK: Ben bu sene dizilere giremedim, maalesef Çukur hakkında fikrim yok.
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KADİR KAYMAKÇI: Çukur geçen sezon kendini ispat etti; izleyicisiyle arasında sağlam bir bağ kurmayı başardı. Fragmanda bu sezon o bağı daha da sağlamlaştıracağının ipuçlarını veriyor. Zaten güçlü oyuncu kadrosuna katılan isimler kendi fanlarını yaratacak bence.
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Seda Sayan, Mahsun Kırmızıgül’den izin alıp “Ah Geceler” şarkısını yeniden yorumladı ve “Gençler istedi ben de yaptım” dedi. Sizler nasıl yorumluyorsunuz. Gençler eski şarkıları daha mı çok seviyor?
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ESİN ÖVET: Yeni nesil Ah Geceler’i ne kadar biliyor, ne kadar sahip çıkar bilmiyorum ama şarkı ilk çıktığı zaman çok ses getirmişti hatırlayın. Mahsun Kırmızıgül bu şarkı ile çok sükse yapmıştı. Onun dışında Mahsun Kırmızıgül’ün, Seda Sayan’a okuması için yeniden izin vermesi de gayet şık bir hareket olmuş.
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İPEK DURKAL: Bazı eski şarkıların yeni ve modern düzenlemelerini ben de çok seviyorum. Sayan bu şarkıyı seslendirip klip çekeli 22 sene olmuş. Lütfen üşenmeyin, önce o klibi sonra da yeni klibi izleyin. O yıllarda Mahsun Kırmızıgül’ün isteğiyle bol, uzun ve kapalı kıyafetler giyen Sayan’ın iki klibi arasındaki neredeyse tek fark, kıyafet seçimi. Sayan’ın yıllara direnci karşısında şapka çıkarıyorum.
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OBEN BUDAK: Ah Geceler’i yeniden okumasının sebebinin gençlerin isteği olduğunu zannetmiyorum. Piyasada şarkı yok ki doğru düzgün. Bütün yaz herkesler hit peşindeydi ama yaz bitti hangi şarkıyı hatırlıyorsunuz, cevap hiçbirini.
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KADİR KAYMAKÇI: Yeni neslin en gözde isimleri bile ablümlerinde eski şarkıların cover'larından medet umuyorsa Seda Sayan'ın 20 yıl geriye gidip Ah Geceleri seslendirmesine şaşırmamak gerek. Eski şarkılar bugünkülerden daha güzel olduğu için her kuşağı yakalamayı başarıyor...
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