HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

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ESİN ÖVET: İki tarafın avukatı ile de görüştüm. Anladığım kadarıyla iki tarafta kendi açısından yorumluyor olan biteni. Karışık bir durum var ortada. Davada gizlilik kararı alındığı için de bildiklerimizi anlatılanları yazamıyoruz. O yüzdendir ki bu dava daha bitmez, sonuçlanmaz diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ama iki tarafın çocukları düşünerek hareket etmesinde fayda var. Sonuçta bu çocuklar büyüyecek ve günün birinde iki tarafı suçlayacak. Onu düşünseler iyi olur.