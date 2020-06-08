3 bin 500 yıllık küvet

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Başören köyü Akkuzulu mezrasında 1994 yılında Almanya Malburg üniversitesinden Prof.Dr. Andras Müler Karpe başkanlığındaki arkeolojik kazıda Hititlerin Anadolu’da ki en büyük kentlerinden bir tanesi olan Sarissa ortaya çıkartılmıştı. 3 bin 500 yıllık Sarissa antik kentinde bulunan bir çok eser tarihe ışık tuttu. Tarihteki ilk yazılı anlaşma olan “Kadeş barış anlaşmasının” bu kentte yapıldığı anlaşıldı. Tarihteki en eski küvetlerden biride bu kazılar sırasında bulundu. 3 bin 500 yıllık kırık küvet parçaları birleştirilerek oluşturulan tarihi küvet Sivas Arkeoloji Müzesinde koruma altına alınarak tarih sevenlerin ziyaretine sunuldu. Küvetin birde imitasyonu yapıldı. Bu imitasyon ile kazı çalışmalarına ara verilen Sarissa antik kentinde sergileniyor. Küvette, yaz aylarını Sarissa’da geçiren Hitit krallarının duş aldığı düşünülüyor.
"O zaman ki küvet bugünkünden orijinal"
Başören köyü Akkuzulu mezrası muhtarı Hüseyin Boran, Türkiye’de ki en önemli arkeolojik alanlardan birisi olan Sarissa bulunan küvetin bugünkilerden orijinal olduğunu belirterek, " Şuanda Sarissa’dayız. Burası Hititlilerin yerleşim alanı. Çorum Hattuşaş tan sonra ikinci büyük şehirleri burası. Buralar da tapınakları varmış. Oturdukları yerleşim yerleri varmış. Alman kazıcıya sorduğumda buralar kimseye kalmasın diye kendileri yakmış. Yada gelen düşmanları yakmıştır. Küvette var. O zaman ki küvet bugünkünden orijinal. Oturma odalarına kanalizasyon sistemi de döşemişler. Bugünkü imkanlar o zamanlar da onlarda olsaymış neler yapmazmışlar ki. Teknoloji o zaman daha iyiymiş" dedi.
Sarissa Antik Kenti - Sivas
Sarissa, surlu ve sanıldığından da büyük antik bir kenttir. Yöre halkının buraya “Kuşaklı” demesinin nedeni de buradaki surlardır. Çivi yazılı Hitit tabletleri hem bir kralın varlığını hem de bayram kutlamalarını göstermektedir. Kazılarda açığa çıkarılan, kazı ekibinin “C Binası” dediği 76 metre uzunluğundaki tapınak binası MÖ 1525'e tarihlendirilmektedir. Bina “Hitit kentlerinde bulunanların en büyüğü” olarak tanımlanmaktadır. Mitolojide “Fırtına Tanrısı'nın Hayvanları” arasındaki boğadan burada bir çift bulunması da buradaki tanrının önemli olduğu düşüncesini desteklemektedir. Yakın zamanda bulunan tabletler arasında 18 fal, 3 bayram metni, 12 dinsel kült dokümanı çıkmıştır. Hitit kralının altında kent krallarının ya da yerel kralların bulunduğu bilinmektedir. Burada bulunan kralın adının Mazitima ya da Mimazati olduğu mühürlerden anlaşılmaktadır.
Sarissa Antik Kenti Tatil Günleri: Her gün ziyaret edilebilir.
Sarissa Antik Kenti Giriş Ücreti: Ücretsiz
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